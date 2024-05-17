Челябинские дорожники подали на мэрию в суд за штрафы за снег

Строительная компания «Ойкумена» (Москва) подала в суд на мэрию Челябинска за выставленные многомиллионные штрафы за снег. Четыре заявления поданы в виде встречных исков в рамках судебных споров администрации с дорожниками. Сообщения об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Сторону властей в суде от имени мэрии представляет комитет дорожного хозяйства (КДХ).
«Принять к производству встречное исковое заявление АО „Ойкумена“ к комитету дорожного хозяйства города Челябинска о взыскании денежных средств в размере 2 млн 740 тысяч 846 рублей 91 копейки о признании незаконными начисленных комитетом штрафов», — говорится в документах судебного процесса, где власти пытаются взыскать с компании 7,4 млн рублей. Встречные иски также поданы «Ойкуменой» еще по трем процессам.
Всего власти города намерены взыскать с «Ойкумены» 144,7 млн рублей. В ответ дорожники подали встречные иски к КДХ на общую сумму свыше 14,3 млн рублей. Ранее мэрия также выставила штраф на 77,3 млн рублей к «ЭлектроСтрою» и на 24,7 млн рублей к «Союз автодор». От этих компаний встречные иски пока не поданы.
Перед Новым годом и в каникулы дворы и улицы Челябинска завалило снегом. Власти посчитали, что отвечать должны дорожники и выставили им штрафные счета на общую сумму в 246,7 млн рублей. Мэр Челябинска Наталья Котова выступая перед городской думой заявила, что такие штрафы заставят дорожников исполнять контракты.
Власти также пытались наложить аресты на счета дорожных фирм, но суд в этом отказал. URA.RU направляло запросы дорожным фирмам с просьбой прокомментировать суды с мэрией. Ответы на запросы не поступили.
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