17 мая 2024

Супруга челябинского губернатора стала участницей «Территории женского счастья». Фото

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Ирина Текслер на акции «Твоя весна», приуроченной к празднованию Международного женского дня. Челябинск, текслер ирина
Ирину Текслер пригласила на форум первая леди Башкортостана Каринэ Хабировой (фото из архива) Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина стала участницей Всероссийской Открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе. Об этом Ирина Текслер сообщила в своем telegram-канале.

«По приглашению первой леди Башкортостана Каринэ Хабировой принимаю участие в Открытой академии „Территория женского счастья“ в столице республики… Огромное количество площадок, интересное и качественное наполнение форума», — сообщила Текслер.

Всероссийская Открытая академия «Территория женского счастья» — уникальный проект. Здесь женщины разных возрастов и интересов могут заявить о себе и своих способностях, также получить новые знания или помощь, найти что-то новое для преображения своей жизни. В этот раз в состав спикеров вошли 62 эксперта из разных регионов страны.

Открыл форум глава республики Радий Хабиров. Он принял участие в круглом столе и телеэфире, высказав поддержку женскому движению Башкирии. На церемонии открытия выступил народный артист России Дмитрий Маликов и башкирские коллективы. Сегодня в Уфе пройдет второй день форума.

Текслер принимала участие в телеэфире и круглом столе «Роль женщины в современных реалиях»
Текслер принимала участие в телеэфире и круглом столе «Роль женщины в современных реалиях»
Мероприятие также посетил глава республики Башкортостан Радий Хабиров
Мероприятие также посетил глава республики Башкортостан Радий Хабиров
Уникальный форум с 2021 года имеет статус всероссийского
Уникальный форум с 2021 года имеет статус всероссийского

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина стала участницей Всероссийской Открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе. Об этом Ирина Текслер сообщила в своем telegram-канале. «По приглашению первой леди Башкортостана Каринэ Хабировой принимаю участие в Открытой академии „Территория женского счастья“ в столице республики… Огромное количество площадок, интересное и качественное наполнение форума», — сообщила Текслер. Всероссийская Открытая академия «Территория женского счастья» — уникальный проект. Здесь женщины разных возрастов и интересов могут заявить о себе и своих способностях, также получить новые знания или помощь, найти что-то новое для преображения своей жизни. В этот раз в состав спикеров вошли 62 эксперта из разных регионов страны. Открыл форум глава республики Радий Хабиров. Он принял участие в круглом столе и телеэфире, высказав поддержку женскому движению Башкирии. На церемонии открытия выступил народный артист России Дмитрий Маликов и башкирские коллективы. Сегодня в Уфе пройдет второй день форума.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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