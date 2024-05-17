Супруга челябинского губернатора стала участницей «Территории женского счастья». Фото

18 мая 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Ирину Текслер пригласила на форум первая леди Башкортостана Каринэ Хабировой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина стала участницей Всероссийской Открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе. Об этом Ирина Текслер сообщила в своем telegram-канале. «По приглашению первой леди Башкортостана Каринэ Хабировой принимаю участие в Открытой академии „Территория женского счастья“ в столице республики… Огромное количество площадок, интересное и качественное наполнение форума», — сообщила Текслер. Всероссийская Открытая академия «Территория женского счастья» — уникальный проект. Здесь женщины разных возрастов и интересов могут заявить о себе и своих способностях, также получить новые знания или помощь, найти что-то новое для преображения своей жизни. В этот раз в состав спикеров вошли 62 эксперта из разных регионов страны. Открыл форум глава республики Радий Хабиров. Он принял участие в круглом столе и телеэфире, высказав поддержку женскому движению Башкирии. На церемонии открытия выступил народный артист России Дмитрий Маликов и башкирские коллективы. Сегодня в Уфе пройдет второй день форума. Текслер принимала участие в телеэфире и круглом столе «Роль женщины в современных реалиях» Telegram-канал Ирины Текслер Мероприятие также посетил глава республики Башкортостан Радий Хабиров Telegram-канал Ирины Текслер Уникальный форум с 2021 года имеет статус всероссийского Telegram-канал Ирины Текслер Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина стала участницей Всероссийской Открытой академии «Территория женского счастья» в Уфе. Об этом Ирина Текслер сообщила в своем telegram-канале. «По приглашению первой леди Башкортостана Каринэ Хабировой принимаю участие в Открытой академии „Территория женского счастья“ в столице республики… Огромное количество площадок, интересное и качественное наполнение форума», — сообщила Текслер. Всероссийская Открытая академия «Территория женского счастья» — уникальный проект. Здесь женщины разных возрастов и интересов могут заявить о себе и своих способностях, также получить новые знания или помощь, найти что-то новое для преображения своей жизни. В этот раз в состав спикеров вошли 62 эксперта из разных регионов страны. Открыл форум глава республики Радий Хабиров. Он принял участие в круглом столе и телеэфире, высказав поддержку женскому движению Башкирии. На церемонии открытия выступил народный артист России Дмитрий Маликов и башкирские коллективы. Сегодня в Уфе пройдет второй день форума.