В мэрии Челябинска объяснили падение бетонной плиты с крыши школы

В администрации Челябинска причиной падения бетонной плиты с крыши школы №76 назвали погодные условия. Образовательному учреждению предстоит ремонт.
«В связи с изменениями погодных условий, сильными порывами ветра, ветками деревьев была разрушена часть парапетной стены. В настоящее время образовательной организацией заключен договор на восстановительные работы», — прокомментировали URA.RU в мэрии Челябинска.
Инцидент в филиале школы №76 на Вагнера, 90 произошел 13 мая. Бетонная плита парапета вместе с кирпичами с края крыши рухнула на тротуар, по которому ходят школьники. В момент падения бетонной конструкции никто не пострадал.
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