17 мая 2024

В мэрии Челябинска объяснили падение бетонной плиты с крыши школы

Конструкция с крыши школы №76 Челябинска упала из-за погодных условий
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной падения плиты с крыши челябинской школы №76 назвали природные факторы Фото:

В администрации Челябинска причиной падения бетонной плиты с крыши школы №76 назвали погодные условия. Образовательному учреждению предстоит ремонт.

«В связи с изменениями погодных условий, сильными порывами ветра, ветками деревьев была разрушена часть парапетной стены. В настоящее время образовательной организацией заключен договор на восстановительные работы», — прокомментировали URA.RU в мэрии Челябинска.

Инцидент в филиале школы №76 на Вагнера, 90 произошел 13 мая. Бетонная плита парапета вместе с кирпичами с края крыши рухнула на тротуар, по которому ходят школьники. В момент падения бетонной конструкции никто не пострадал.

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В администрации Челябинска причиной падения бетонной плиты с крыши школы №76 назвали погодные условия. Образовательному учреждению предстоит ремонт. «В связи с изменениями погодных условий, сильными порывами ветра, ветками деревьев была разрушена часть парапетной стены. В настоящее время образовательной организацией заключен договор на восстановительные работы», — прокомментировали URA.RU в мэрии Челябинска. Инцидент в филиале школы №76 на Вагнера, 90 произошел 13 мая. Бетонная плита парапета вместе с кирпичами с края крыши рухнула на тротуар, по которому ходят школьники. В момент падения бетонной конструкции никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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