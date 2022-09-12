В свердловском городе пропала 12-летняя школьница

Девочка ушла в школу и не вернулась домой (архивное фото)
В Первоуральске (Свердловская область) полиция ищет пропавшую 12-летнюю школьницу. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».
«Приметы: рост 135 сантиметров, среднего телосложения. Одета была в розовую куртку и шапку того же цвета, серые колготки, черная юбка, серые кроссовки», — сообщают в сообществе «Инцидент|Первоуральск».
В полиции корреспонденту URA.RU сообщили, что девочка утром пошла в школу и не вернулась. Если вы видели Диану или знаете, где она сейчас находится, сообщите по телефону 89506468336.
Девочка ушла утром в школу и не вернулась
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