В свердловском городе пропала 12-летняя школьница

В Первоуральске полиция ищет пропавшую девочку

12 сентября 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Девочка ушла в школу и не вернулась домой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) полиция ищет пропавшую 12-летнюю школьницу. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». «Приметы: рост 135 сантиметров, среднего телосложения. Одета была в розовую куртку и шапку того же цвета, серые колготки, черная юбка, серые кроссовки», — сообщают в сообществе «Инцидент|Первоуральск». В полиции корреспонденту URA.RU сообщили, что девочка утром пошла в школу и не вернулась. Если вы видели Диану или знаете, где она сейчас находится, сообщите по телефону 89506468336. Девочка ушла утром в школу и не вернулась Фото: сообщество «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте»

В Первоуральске (Свердловская область) полиция ищет пропавшую 12-летнюю школьницу. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». «Приметы: рост 135 сантиметров, среднего телосложения. Одета была в розовую куртку и шапку того же цвета, серые колготки, черная юбка, серые кроссовки», — сообщают в сообществе «Инцидент|Первоуральск». В полиции корреспонденту URA.RU сообщили, что девочка утром пошла в школу и не вернулась. Если вы видели Диану или знаете, где она сейчас находится, сообщите по телефону 89506468336.