В свердловском городе пропала 12-летняя школьница

В Первоуральске полиция ищет пропавшую девочку
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Девочка ушла в школу и не вернулась домой (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) полиция ищет пропавшую 12-летнюю школьницу. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приметы: рост 135 сантиметров, среднего телосложения. Одета была в розовую куртку и шапку того же цвета, серые колготки, черная юбка, серые кроссовки», — сообщают в сообществе «Инцидент|Первоуральск».

В полиции корреспонденту URA.RU сообщили, что девочка утром пошла в школу и не вернулась. Если вы видели Диану или знаете, где она сейчас находится, сообщите по телефону 89506468336.

Девочка ушла утром в школу и не вернулась
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) полиция ищет пропавшую 12-летнюю школьницу. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». «Приметы: рост 135 сантиметров, среднего телосложения. Одета была в розовую куртку и шапку того же цвета, серые колготки, черная юбка, серые кроссовки», — сообщают в сообществе «Инцидент|Первоуральск». В полиции корреспонденту URA.RU сообщили, что девочка утром пошла в школу и не вернулась. Если вы видели Диану или знаете, где она сейчас находится, сообщите по телефону 89506468336.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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