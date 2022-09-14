Американцы разнесли Байдена за решение открыть в США автоматы с наркотиками

Американцы раскритиковали Байдена за открытие в США автоматов с наркотиками
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Пользователи из США оставили много негативных комментариев под статьей об открытии автоматов с наркотиками в Кентукки Фото:

Американские пользователи социальных сетей остались очень недовольны из-за нового решения администрации президента США Джо Байдена. Власти Америки хотят установить автоматы для торговли наркотиками в сельской местности штата Кентукки. Одни убеждены, что это повлечет еще больше смертей, другие считают, что деградация государства продолжается. С решением властей не согласны даже бывшие наркоманы.

«Администратор Байдена собирается потратить 3,6 миллиона долларов на установку торговых автоматов с лекарствами в сельской местности Кентукки. Цель проекта — устранение „стигматизации“ потребителей наркотиков», — говорится в сообщении издания Washingtin free beacon.

В одной из зарубежных социальных сетей под новостью об установлении автоматов с наркотиками очень много негативных комментариев. В основном американцы уверены, что решение администрации Байдена разрушит много жизней
Комментаторы негодуют и убеждены, что это делается для уничтожения целого штата
Кое-кто задался практическим вопросом по взлому таких автоматов и последующему незаконному распространению запрещенных веществ на улицах
Злобных комментариев все больше
В соцсетях напоминают про скандалы с сыном Байдена Хантером и обвинением его в употреблении запрещенных веществ
Американцы выдвигают идею подать в суд на такое правительство
Даже бывшим наркоманам идея установить аппараты с наркотиками пришлась не по нраву

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Американские пользователи социальных сетей остались очень недовольны из-за нового решения администрации президента США Джо Байдена. Власти Америки хотят установить автоматы для торговли наркотиками в сельской местности штата Кентукки. Одни убеждены, что это повлечет еще больше смертей, другие считают, что деградация государства продолжается. С решением властей не согласны даже бывшие наркоманы. «Администратор Байдена собирается потратить 3,6 миллиона долларов на установку торговых автоматов с лекарствами в сельской местности Кентукки. Цель проекта — устранение „стигматизации“ потребителей наркотиков», — говорится в сообщении издания Washingtin free beacon.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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