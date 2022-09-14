Американцы разнесли Байдена за решение открыть в США автоматы с наркотиками

Американцы раскритиковали Байдена за открытие в США автоматов с наркотиками

Пользователи из США оставили много негативных комментариев под статьей об открытии автоматов с наркотиками в Кентукки Фото: Official White House Photo / Adam Schultz

Американские пользователи социальных сетей остались очень недовольны из-за нового решения администрации президента США Джо Байдена. Власти Америки хотят установить автоматы для торговли наркотиками в сельской местности штата Кентукки. Одни убеждены, что это повлечет еще больше смертей, другие считают, что деградация государства продолжается. С решением властей не согласны даже бывшие наркоманы.

«Администратор Байдена собирается потратить 3,6 миллиона долларов на установку торговых автоматов с лекарствами в сельской местности Кентукки. Цель проекта — устранение „стигматизации“ потребителей наркотиков», — говорится в сообщении издания Washingtin free beacon.

В одной из зарубежных социальных сетей под новостью об установлении автоматов с наркотиками очень много негативных комментариев. В основном американцы уверены, что решение администрации Байдена разрушит много жизней скриншот из зарубежной социальной сети

Комментаторы негодуют и убеждены, что это делается для уничтожения целого штата скриншот из зарубежной социальной сети

Кое-кто задался практическим вопросом по взлому таких автоматов и последующему незаконному распространению запрещенных веществ на улицах скриншот из зарубежной социальной сети

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В соцсетях напоминают про скандалы с сыном Байдена Хантером и обвинением его в употреблении запрещенных веществ скриншот из зарубежной социальной сети

Американцы выдвигают идею подать в суд на такое правительство скриншот из зарубежной социальной сети