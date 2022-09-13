13 сентября 2022

На пермском оборонном заводе рабочие устроили драку

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, мотовилихинские заводы, город пермь, мотовилиха
Один из работников предприятия получил травмы Фото:

В Перми на ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в группу «Мотовилихинских заводов», один рабочий избил другого. О произошедшем рассказали в пресс-службе краевой инспекции труда.

«В инспекцию поступило сообщение о том, что 12 сентября на ЗАО „Специальное конструкторское бюро“ произошел конфликт между двумя операторами станков с программным управлением, который перешел в драку. В результате произошедшего, один из операторов получил перелом скулоорбитального комплекса и сотрясение мозга», — рассказали в ведомстве.

Сейчас специалисты трудовой инспекции устанавливают причины произошедшего. В случае, если будут выявлены нарушения, инспекция будет принимать необходимые действия.

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В Перми на ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в группу «Мотовилихинских заводов», один рабочий избил другого. О произошедшем рассказали в пресс-службе краевой инспекции труда. «В инспекцию поступило сообщение о том, что 12 сентября на ЗАО „Специальное конструкторское бюро“ произошел конфликт между двумя операторами станков с программным управлением, который перешел в драку. В результате произошедшего, один из операторов получил перелом скулоорбитального комплекса и сотрясение мозга», — рассказали в ведомстве. Сейчас специалисты трудовой инспекции устанавливают причины произошедшего. В случае, если будут выявлены нарушения, инспекция будет принимать необходимые действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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