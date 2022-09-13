На пермском оборонном заводе рабочие устроили драку

14 сентября 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Один из работников предприятия получил травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми на ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в группу «Мотовилихинских заводов», один рабочий избил другого. О произошедшем рассказали в пресс-службе краевой инспекции труда. «В инспекцию поступило сообщение о том, что 12 сентября на ЗАО „Специальное конструкторское бюро“ произошел конфликт между двумя операторами станков с программным управлением, который перешел в драку. В результате произошедшего, один из операторов получил перелом скулоорбитального комплекса и сотрясение мозга», — рассказали в ведомстве. Сейчас специалисты трудовой инспекции устанавливают причины произошедшего. В случае, если будут выявлены нарушения, инспекция будет принимать необходимые действия.

В Перми на ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в группу «Мотовилихинских заводов», один рабочий избил другого. О произошедшем рассказали в пресс-службе краевой инспекции труда. «В инспекцию поступило сообщение о том, что 12 сентября на ЗАО „Специальное конструкторское бюро“ произошел конфликт между двумя операторами станков с программным управлением, который перешел в драку. В результате произошедшего, один из операторов получил перелом скулоорбитального комплекса и сотрясение мозга», — рассказали в ведомстве. Сейчас специалисты трудовой инспекции устанавливают причины произошедшего. В случае, если будут выявлены нарушения, инспекция будет принимать необходимые действия.