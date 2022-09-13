На пермском оборонном заводе рабочие устроили драку

В Перми на ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в группу «Мотовилихинских заводов», один рабочий избил другого. О произошедшем рассказали в пресс-службе краевой инспекции труда.
«В инспекцию поступило сообщение о том, что 12 сентября на ЗАО „Специальное конструкторское бюро“ произошел конфликт между двумя операторами станков с программным управлением, который перешел в драку. В результате произошедшего, один из операторов получил перелом скулоорбитального комплекса и сотрясение мозга», — рассказали в ведомстве.
Сейчас специалисты трудовой инспекции устанавливают причины произошедшего. В случае, если будут выявлены нарушения, инспекция будет принимать необходимые действия.
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