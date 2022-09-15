15 сентября 2022

Пермские власти не планируют вводить обязательный масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима в местах скопления людей. Курган, очередь , пациенты, масочный режим
Ношение масок обязательно пока только в больницах Фото:

Введение обязательного масочного режима в Пермском крае пока не обсуждается. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

«Текущая эпидемиологическая обстановка пока не требует введения обязательного ношения масок. В случае ухудшения ситуации все вопросы по ограничениям будут обсуждаться на заседании регионального оперштаба», — отметили в пресс-службе.

Сейчас требования по ношению масок в Пермском крае носят, в основном, рекомендательный характер. В конце августа губернатор Дмитрий Махонин подписал соответствующий указ. Наличие маски обязательно только при посещении учреждений здравоохранения. Сейчас масочный режим вернули в 11 регионах России.

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Введение обязательного масочного режима в Пермском крае пока не обсуждается. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. «Текущая эпидемиологическая обстановка пока не требует введения обязательного ношения масок. В случае ухудшения ситуации все вопросы по ограничениям будут обсуждаться на заседании регионального оперштаба», — отметили в пресс-службе. Сейчас требования по ношению масок в Пермском крае носят, в основном, рекомендательный характер. В конце августа губернатор Дмитрий Махонин подписал соответствующий указ. Наличие маски обязательно только при посещении учреждений здравоохранения. Сейчас масочный режим вернули в 11 регионах России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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