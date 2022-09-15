Пермские власти не планируют вводить обязательный масочный режим

Введение обязательного масочного режима в Пермском крае пока не обсуждается. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.
«Текущая эпидемиологическая обстановка пока не требует введения обязательного ношения масок. В случае ухудшения ситуации все вопросы по ограничениям будут обсуждаться на заседании регионального оперштаба», — отметили в пресс-службе.
Сейчас требования по ношению масок в Пермском крае носят, в основном, рекомендательный характер. В конце августа губернатор Дмитрий Махонин подписал соответствующий указ. Наличие маски обязательно только при посещении учреждений здравоохранения. Сейчас масочный режим вернули в 11 регионах России.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»