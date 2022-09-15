Пермские власти не планируют вводить обязательный масочный режим

16 сентября 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Ношение масок обязательно пока только в больницах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Введение обязательного масочного режима в Пермском крае пока не обсуждается. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. «Текущая эпидемиологическая обстановка пока не требует введения обязательного ношения масок. В случае ухудшения ситуации все вопросы по ограничениям будут обсуждаться на заседании регионального оперштаба», — отметили в пресс-службе. Сейчас требования по ношению масок в Пермском крае носят, в основном, рекомендательный характер. В конце августа губернатор Дмитрий Махонин подписал соответствующий указ. Наличие маски обязательно только при посещении учреждений здравоохранения. Сейчас масочный режим вернули в 11 регионах России.

Введение обязательного масочного режима в Пермском крае пока не обсуждается. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. «Текущая эпидемиологическая обстановка пока не требует введения обязательного ношения масок. В случае ухудшения ситуации все вопросы по ограничениям будут обсуждаться на заседании регионального оперштаба», — отметили в пресс-службе. Сейчас требования по ношению масок в Пермском крае носят, в основном, рекомендательный характер. В конце августа губернатор Дмитрий Махонин подписал соответствующий указ. Наличие маски обязательно только при посещении учреждений здравоохранения. Сейчас масочный режим вернули в 11 регионах России.