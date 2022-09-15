Пермяк дважды украл бетономешалку со стройки

16 сентября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

После того, как бетономешалку нашли и вернули владельцу, пермяк ее снова похитил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Добрянки (Пермский край) дважды обокрал местный строящийся дом. Сначала пермяк похитил инструменты и электроприборы со стройки на 167 тысяч рублей, спрятав часть имущества, в том числе бетономешалку неподалеку в лесу. Приборы и инструменты, спрятанные в лесном массиве нашли полицейские и вернули владельцу, тогда вор снова проник на территорию строящегося дома и совершил кражу еще раз, сообщает пресс-служба на сайте Добрянского городского суда. «С похищенным имуществом подсудимый с места преступления скрылся, распорядился им по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 166 900 рублей. Часть похищенного имущества, было обнаружено сотрудниками полиции в лесном массиве и возвращено потерпевшему. Через несколько дней, в ночное время, подсудимый снова проник в указанный строящийся дом, откуда вновь тайно похитил: компрессор, электрический медный кабель длиной 400 метров, бетономешалку», — говорится на сайте суда. Повторно злоумышленник причинил владельцу дома ущерб на 75 тысяч рублей. Среди похищенного было: компрессор, шуруповерт, электрический лобзик, гвоздозабивной пистолет, сварочный аппарат, электрическую дрель, автоматический стабилизатор, фрезеровочная машинка, ручной инструмент, паяльник для пластиковых труб, пресс для проводов, электрический медный кабель длиной 400 метров, монтажный нож, пилки, степлер, скобы, бетономешалка. В суде пермяк свою вину признал и возместил весь материальный ущерб. Учитывая все обстоятельства, суд ему назначил 320 часов исправительных работ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Добрянки (Пермский край) дважды обокрал местный строящийся дом. Сначала пермяк похитил инструменты и электроприборы со стройки на 167 тысяч рублей, спрятав часть имущества, в том числе бетономешалку неподалеку в лесу. Приборы и инструменты, спрятанные в лесном массиве нашли полицейские и вернули владельцу, тогда вор снова проник на территорию строящегося дома и совершил кражу еще раз, сообщает пресс-служба на сайте Добрянского городского суда. «С похищенным имуществом подсудимый с места преступления скрылся, распорядился им по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 166 900 рублей. Часть похищенного имущества, было обнаружено сотрудниками полиции в лесном массиве и возвращено потерпевшему. Через несколько дней, в ночное время, подсудимый снова проник в указанный строящийся дом, откуда вновь тайно похитил: компрессор, электрический медный кабель длиной 400 метров, бетономешалку», — говорится на сайте суда. Повторно злоумышленник причинил владельцу дома ущерб на 75 тысяч рублей. Среди похищенного было: компрессор, шуруповерт, электрический лобзик, гвоздозабивной пистолет, сварочный аппарат, электрическую дрель, автоматический стабилизатор, фрезеровочная машинка, ручной инструмент, паяльник для пластиковых труб, пресс для проводов, электрический медный кабель длиной 400 метров, монтажный нож, пилки, степлер, скобы, бетономешалка. В суде пермяк свою вину признал и возместил весь материальный ущерб. Учитывая все обстоятельства, суд ему назначил 320 часов исправительных работ.