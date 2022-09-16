Жители ХМАО отправили в Донбасс гуманитарную помощь

Восемь тонн гуманитарного груза, собранного жителями Березовского, Октябрьского, Белоярского районов ХМАО и города Нягани отправляют в Донбасс. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».
«В Донбасс и на освобожденные территории Украины отправляем восемь тонн груза. Это разные товары — бытовые принадлежности, детские принадлежности, продукты питания. Я передаю слова благодарности всем неравнодушным людям, которые подставляют плечо в такое тяжелое время», — сообщил председатель городской думы Нягани Василий Меркулов.
Ранее URA.RU рассказало, что из Сургута в Донбасс была отправлена большая партия гуманитарного груза. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Характер операции вынужденный, цель — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Жители ХМАО и других регионов РФ собирают и отправляют гуманитарную помощь для пострадавших от действий со стороны Украины.
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