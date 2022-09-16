Жители ХМАО отправили в Донбасс гуманитарную помощь

17 сентября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Восемь тонн груза отправят в Донбасс жители Нягани Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Восемь тонн гуманитарного груза, собранного жителями Березовского, Октябрьского, Белоярского районов ХМАО и города Нягани отправляют в Донбасс. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «В Донбасс и на освобожденные территории Украины отправляем восемь тонн груза. Это разные товары — бытовые принадлежности, детские принадлежности, продукты питания. Я передаю слова благодарности всем неравнодушным людям, которые подставляют плечо в такое тяжелое время», — сообщил председатель городской думы Нягани Василий Меркулов. Ранее URA.RU рассказало, что из Сургута в Донбасс была отправлена большая партия гуманитарного груза. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Характер операции вынужденный, цель — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Жители ХМАО и других регионов РФ собирают и отправляют гуманитарную помощь для пострадавших от действий со стороны Украины.

Восемь тонн гуманитарного груза, собранного жителями Березовского, Октябрьского, Белоярского районов ХМАО и города Нягани отправляют в Донбасс. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «В Донбасс и на освобожденные территории Украины отправляем восемь тонн груза. Это разные товары — бытовые принадлежности, детские принадлежности, продукты питания. Я передаю слова благодарности всем неравнодушным людям, которые подставляют плечо в такое тяжелое время», — сообщил председатель городской думы Нягани Василий Меркулов. Ранее URA.RU рассказало, что из Сургута в Донбасс была отправлена большая партия гуманитарного груза. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Характер операции вынужденный, цель — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Жители ХМАО и других регионов РФ собирают и отправляют гуманитарную помощь для пострадавших от действий со стороны Украины.