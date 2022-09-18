В воде, которую потребляют пермяки, нашли опасные химвещества

19 сентября 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Надзорные органы не выявили превышение допустимой концентрации вредных веществ в воде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В воде, которую потребляют жители Чусовского городского округа (Пермский край), обнаружены опасные химические вещества. Информация о качестве воды, поступающей в местные водозаборы, размещена на сайте администрации округа. Превышение допустимой концентрации химвеществ не зафиксировано. «Средние показатели качества воды в источниках водоснабжения города Чусовой в первом полугодии 2022 года, водозабор „Усьва“ (поверхностная вода). Неорганические и органические вещества (мг/дм3): мышьяк — более 0,01 (норма 0,01); цинк — более 0,005 (норма: 5); медь — 0,026 (норма: 1)», — указано в представленной на сайте таблице. Мышьяк является опасным ядом, высокая концентрация которого способна вызвать острое отравление. Превышение предельно допустимой концентрации меди может привести к болезням костной системы и печени. URA.RU также рассказывало о том, что в обводненных карьерах, где любят отдыхать жители Березников, были обнаружены хлориды и марганец. Из-за этого местным жителям запретили купаться в водоемах.

В воде, которую потребляют жители Чусовского городского округа (Пермский край), обнаружены опасные химические вещества. Информация о качестве воды, поступающей в местные водозаборы, размещена на сайте администрации округа. Превышение допустимой концентрации химвеществ не зафиксировано. «Средние показатели качества воды в источниках водоснабжения города Чусовой в первом полугодии 2022 года, водозабор „Усьва“ (поверхностная вода). Неорганические и органические вещества (мг/дм3): мышьяк — более 0,01 (норма 0,01); цинк — более 0,005 (норма: 5); медь — 0,026 (норма: 1)», — указано в представленной на сайте таблице. Мышьяк является опасным ядом, высокая концентрация которого способна вызвать острое отравление. Превышение предельно допустимой концентрации меди может привести к болезням костной системы и печени. URA.RU также рассказывало о том, что в обводненных карьерах, где любят отдыхать жители Березников, были обнаружены хлориды и марганец. Из-за этого местным жителям запретили купаться в водоемах.