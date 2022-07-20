В водоемах, где купаются пермяки, нашли хлориды и марганец

В воде обнаружили опасные для здоровья вещества Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Березниках (Пермский край) обводненные карьеры, где любят отдыхать жители, оказались непригодны для купания. В них нашли вредные для здоровья химические вещества — хлориды и марганец. Обследование проводили специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Об этом сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Контроль качества воды в обводненных карьерах № 1, 2, 3 осуществлен для определения бактериологических, паразитологических и санитарно-химических показателей. Во всех пробах воды выявлено превышение предельно-допустимой концентрации по хлоридам и марганцу. Результаты лабораторных исследований подтверждают санитарно-химическое загрязнение воды. Купание в этих водоемах запрещено», — указано в паблике городской администрации.

Исследование водоемов на бактерии показало, что качество воды в них «соответствует требованиям нормативной документации». Возбудители паразитарных болезней не обнаружены. Власти города ежегодно проверяют указанные водоемы на возможность купания в них. Так, проверка, проведенная в 2019 году, показала превышение предельно допустимой концентрации в воде не только марганца и хлоридов, но также железа.

В Березниках находится сразу несколько крупных промышленных предприятий. В 2020 году одно из них, АО «Березниковский содовый завод», стало виновником загрязнения Камы. Скандал дошел до Москвы, в итоге предприятие обязали выплатить крупный штраф.

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