Челябинская область поддержала идею Кадырова о «самомобилизации»

Челябинская область поддержала призыв Кадырова о «самомобилизации»

Идею Кадырова поддержали 22 региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Администрация Челябинской области поддержала предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«На сегодняшний день 22 субъекта РФ поддержали предложение, 38 — формируют свою позицию, 9 — отказались от комментариев, а еще 16 — несколько дней не отвечают на звонки и запросы. Челябинская область призыв Кадырова поддержала», — говорится в информации Telegram-канала Shot.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил РИА «Новости», что поддерживает призыв о «самомобилизации», а регион «ведет работу в этом направлении». Он отметил, что «сейчас такое время, когда ее (мобилизацию — прим. ред.) необходимо продолжить и усилить».

Рамзан Кадыров 15 сентября призвал регионы к «самомобилизации». По его мнению, каждый субъект РФ может отправить по 1 тысячи добровольцев для участия в спецоперации России на Украине. В Кремле это предложение комментировать не стали.