20 сентября 2022

Ректор челябинского вуза ответил на вопросы о призыве студентов

Студентов Южно-Уральского государственного университета успокоили насчет мобилизации
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , вагнер александр
Александр Вагнер сослался на слова Сергея Шойгу о запрете мобилизации студентов Фото:
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Мобилизация в России

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер 21 сентября ответил на вопросы о частичной мобилизации среди студентов вузов. Он опубликовал обращение министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором четко говорится, кто будет мобилизован.

«Ни о какой мобилизации и призыве студентов, обучающихся в вузах, речи не идет ни при каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовать не будет», — цитирует Вагнер министра обороны у себя в telegram-канале.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что от мобилизации освобождены также солдаты, проходящие срочную службу по призыву. Также от призыва освободили ограниченно годных к военной службе.

Приказ о частичной мобилизации подписал 21 сентября президент РФ Владимир Путин. Согласно указу, планируется мобилизировать 300 тысяч резервистов. Призыв начнется с сегодняшнего дня, главам регионов поручено оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов.

Спецоперация РФ на Украине продолжается седьмой месяц. Ее основной целью является защита населения Донбасса от геноцида. Как заявили главы государство и министр обороны Сергея Шойгу, сегодня Россия вынуждена противостоять не Украине, а силам альянса НАТО. Для сохранения народа РФ и ее территориальной целостности власти готовы использовать все доступные средства.

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Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер 21 сентября ответил на вопросы о частичной мобилизации среди студентов вузов. Он опубликовал обращение министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором четко говорится, кто будет мобилизован. «Ни о какой мобилизации и призыве студентов, обучающихся в вузах, речи не идет ни при каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовать не будет», — цитирует Вагнер министра обороны у себя в telegram-канале. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что от мобилизации освобождены также солдаты, проходящие срочную службу по призыву. Также от призыва освободили ограниченно годных к военной службе. Приказ о частичной мобилизации подписал 21 сентября президент РФ Владимир Путин. Согласно указу, планируется мобилизировать 300 тысяч резервистов. Призыв начнется с сегодняшнего дня, главам регионов поручено оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов. Спецоперация РФ на Украине продолжается седьмой месяц. Ее основной целью является защита населения Донбасса от геноцида. Как заявили главы государство и министр обороны Сергея Шойгу, сегодня Россия вынуждена противостоять не Украине, а силам альянса НАТО. Для сохранения народа РФ и ее территориальной целостности власти готовы использовать все доступные средства.
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