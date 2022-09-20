Главе СПЧ пожаловались на то, что осужденные в ХМАО не получают северные надбавки

21 сентября 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Югорские осужденные не получает северные надбавки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Югорские осужденные, работающие в исправительных колониях, не получают северные надбавки и районные коэффициенты. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова на круглом столе в Сургуте председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву, передает корреспондент URA.RU. «Почему осужденным, которые работают в условиях исправительных учреждений, не выплачивается северная надбавка и районный коэффициент? Он к ним просто не применяется. Несмотря на то, что они трудятся на территории, приравненной к Крайнему Северу. А работа не из легких. Мы не один раз эту тему поднимали. Когда они работают в исправительных учреждениях, есть разъяснения на уровне федерального ФСИН, то эти надбавки не применяются», — объяснила Стребкова. Предприниматели, присутствующие на круглом столе, объяснили, что в случае выплаты северных, теряются конкурентные преимущества при найме осужденных на работу. Фадеев отметил, что это «естественный ответ бизнеса». «Надо детально разбираться. Это дополнительная нагрузка. Легко черкнуть на бумаге, чтобы работодатели предусмотрели эти выплаты. Но предприниматели перестанут нанимать осужденных, и тогда весь проект рухнет», — прокомментировал глава СПЧ. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре до тысячи осужденных могут привлечь к принудительным работам. Они будут жить за пределами исправительных колоний и работать на производствах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорские осужденные, работающие в исправительных колониях, не получают северные надбавки и районные коэффициенты. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова на круглом столе в Сургуте председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву, передает корреспондент URA.RU. «Почему осужденным, которые работают в условиях исправительных учреждений, не выплачивается северная надбавка и районный коэффициент? Он к ним просто не применяется. Несмотря на то, что они трудятся на территории, приравненной к Крайнему Северу. А работа не из легких. Мы не один раз эту тему поднимали. Когда они работают в исправительных учреждениях, есть разъяснения на уровне федерального ФСИН, то эти надбавки не применяются», — объяснила Стребкова. Предприниматели, присутствующие на круглом столе, объяснили, что в случае выплаты северных, теряются конкурентные преимущества при найме осужденных на работу. Фадеев отметил, что это «естественный ответ бизнеса». «Надо детально разбираться. Это дополнительная нагрузка. Легко черкнуть на бумаге, чтобы работодатели предусмотрели эти выплаты. Но предприниматели перестанут нанимать осужденных, и тогда весь проект рухнет», — прокомментировал глава СПЧ. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре до тысячи осужденных могут привлечь к принудительным работам. Они будут жить за пределами исправительных колоний и работать на производствах.