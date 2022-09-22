Харатьян на митинге в Челябинске увидел единство и сплоченность народа

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян стал хэдлайнером митинга в поддержку референдума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Челябинске народный артист России Дмитрий Харатьян при проведении 23 сентября патриотического митинга-концерта «Своих не бросаем» увидел единство и сплоченность народа. Артист вместе с челябинцами выразил поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня в Челябинске яркий и ясный день. Много людей пришли поддержать референдум. Челябинцам не безразлично, что происходит в мире и стране, какая ситуация на наших границах. Народ понимает, что только в сплочении и единстве во все времена была наша сила», — сообщил URA.RU Харатьян после проведения концерта.

Артист отметил, что все, что связано с Челябинском, для него свято. В частности, в 1998 году он был в городе на гастролях и 9 марта узнал, что у него родился сын Иван.

Митинг-концерт «Своих не бросаем» прошел в парке Гагарина. Организаторы мероприятия сообщили, что в нем приняли участие свыше 11,5 тысяч человек. Хэдлайнерами мероприятия стали Харатьян, ВИА «Ариэль» и лучшие коллективы области.

В области проживает около 500 беженцев с освобожденных территорий. Челябинский облизбирком будет оказывать содействие при проведении референдума по вопросу вхождения ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Голосование по вхождению в состав РФ по четырем территориям Украины пройдет с 23 по 26 сентября 2022 года в территории области. 27 сентября 2022 года — в Челябинске в помещении ДК им. Колющенко.