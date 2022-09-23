В Усть-Катаве сделали трехвагонные трамваи с низким полом

Конструкторы научились сцеплять низкопольные трамваи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конструкторы Усть-Катавского вагоностроительного завода Челябинской области (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») научились сцеплять низкопольные трамваи. Они будут работать в паре или тройке, регулируя пассажиропоток.

«Для того, чтобы синхронизировать работу электрических цепей, применяют так называемые межвагонные кабели. В низкопольных трамвайных вагонах это связано с определенными трудностями из-за особенности конструкции вагона. Конструкторы Усть-Катавского вагоностроительного завода нашли такое решение», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса,

По данным ведомства, инженеры Усть-Катавского завода применили уникальные конструкторские решения по кузову и трамвайной тележке. Это позволит синхронизировать два и более низкопольных трамвайных вагона, позволяя всему составу разгоняться и тормозить.

В Челябинске два новых низкопольных трамвая, собранных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ), вышли на линию и начали перевозку пассажиров 5 августа. До этого момента они проходили обкатку. Вагоны имеют современный дизайн и технологии.