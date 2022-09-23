Челябинский сенатор раскрыла подробности военной и экономической мобилизации

Челябинский сенатор предоставила подробности военной и экономической мобилизации

Маргарита Павлова рассказала о мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатор от исполнительной власти Челябинской области Маргарита Павлова рассказала подробности военной и экономической мобилизации. Политик заявила URA.RU, что оборонно-промышленный комплекс необходимо переводить на другие рельсы.

«Частичная мобилизация — это ответ на все более и более ужесточающую политику Запада, наших геополитических противников. Мы прекрасно видим, что они не останавливаются ни перед чем, напротив, становятся все более агрессивными. Со своей стороны наша страна должна быть готова держать удар», — отметила URA.RU Павлова.

По словам сенатора, если четыре региона во время референдума захотят стать частью страны, Россия должна быть готова их защищать. При этом стоит отнестись ко всему происходящему серьезно, без паники и излишних слухов, источники которых зачастую находятся за пределами нашей страны.

«Частичная мобилизация затронет лишь небольшую часть по списку. Никому не нужны в зоне СВО необученные, неподготовленные, без особого желания бойцы. Кроме того мы понимаем, что нам нужен еще и надежный тыл», — добавила Павлова.

Сенатор отметила, что Россию ждет и экономическая мобилизация, в рамках которой оборонно-промышленный комплекс надо переводить на другие рельсы. Она напомнила, что об этом говорил в своем выступлении и президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что будут призваны 300 тысяч россиян.