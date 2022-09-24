24 сентября 2022

В Екатеринбурге водитель собрал в ДТП пять машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, разбитое стекло, дтп, авария
Авария произошла на перекрестке улиц Бебеля — Таватуйская (фото из архива) Фото:

На перекрестке улиц Бебеля — Таватуйской в Екатеринбурге столкнулись пять машин. Аварию спровоцировал водитель, который не заметил, что автомобили перед ним остановились. Об этом URA.RU рассказали в ОГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo отвлекся и не заметил, что ряд машин остановился на светофоре. Одного человека доставили в 23-ю больницу, информация еще уточняется», — рассказали в ГИБДД.

Водитель Volkswagen собрал «паровозиком» пять машин
Фото:

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На перекрестке улиц Бебеля — Таватуйской в Екатеринбурге столкнулись пять машин. Аварию спровоцировал водитель, который не заметил, что автомобили перед ним остановились. Об этом URA.RU рассказали в ОГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo отвлекся и не заметил, что ряд машин остановился на светофоре. Одного человека доставили в 23-ю больницу, информация еще уточняется», — рассказали в ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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