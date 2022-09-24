В Екатеринбурге водитель собрал в ДТП пять машин

Авария произошла на перекрестке улиц Бебеля — Таватуйская (фото из архива) Фото: pixabay.com

На перекрестке улиц Бебеля — Таватуйской в Екатеринбурге столкнулись пять машин. Аварию спровоцировал водитель, который не заметил, что автомобили перед ним остановились. Об этом URA.RU рассказали в ОГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo отвлекся и не заметил, что ряд машин остановился на светофоре. Одного человека доставили в 23-ю больницу, информация еще уточняется», — рассказали в ГИБДД.