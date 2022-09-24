24 сентября 2022
23 сентября 2022

Глава депздрава ХМАО защитил врачей от судебных преследований

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Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, добровольский алексей
Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский поддержал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Фото:

Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский поддержал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во мнении, что нужна декриминализация врачебной деятельности. Об этом окружной чиновник заявил в личном telegram-канале.

«Сложные случаи диагностики, неудачные исходы лечения — объективная часть работы врача скорой помощи, гинеколога, хирурга и других специальностей. Крайне редко ошибка врача выходит за рамки добросовестного заблуждения», — отметил чиновник из ХМАО.

Ранее глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский встал на защиту врачей, которых публично обвиняют в халатности. Он отметил, что врачи, связанные врачебной тайной, остаются беззащитными перед потоком обвинений со стороны пациентов и их родственников, которые вольны выкладывать диагнозы, ход лечения и результаты обследований в социальные сети.

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Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский поддержал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во мнении, что нужна декриминализация врачебной деятельности. Об этом окружной чиновник заявил в личном telegram-канале. «Сложные случаи диагностики, неудачные исходы лечения — объективная часть работы врача скорой помощи, гинеколога, хирурга и других специальностей. Крайне редко ошибка врача выходит за рамки добросовестного заблуждения», — отметил чиновник из ХМАО. Ранее глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский встал на защиту врачей, которых публично обвиняют в халатности. Он отметил, что врачи, связанные врачебной тайной, остаются беззащитными перед потоком обвинений со стороны пациентов и их родственников, которые вольны выкладывать диагнозы, ход лечения и результаты обследований в социальные сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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