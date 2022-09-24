Глава депздрава ХМАО защитил врачей от судебных преследований

Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский поддержал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во мнении, что нужна декриминализация врачебной деятельности. Об этом окружной чиновник заявил в личном telegram-канале.
«Сложные случаи диагностики, неудачные исходы лечения — объективная часть работы врача скорой помощи, гинеколога, хирурга и других специальностей. Крайне редко ошибка врача выходит за рамки добросовестного заблуждения», — отметил чиновник из ХМАО.
Ранее глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский встал на защиту врачей, которых публично обвиняют в халатности. Он отметил, что врачи, связанные врачебной тайной, остаются беззащитными перед потоком обвинений со стороны пациентов и их родственников, которые вольны выкладывать диагнозы, ход лечения и результаты обследований в социальные сети.
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