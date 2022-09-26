Пермские приставы заставили ТСЖ отремонтировать крышу в пятиэтажке

ТСЖ сделало ремонт в доме
В Красновишерске (Пермский край) ТСЖ сделали ремонт в пятиэтажном доме по ул. Дзержинского, 24 после визита судебных приставов. Подробности о работе специалистов ведомства рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
«Жительница дома обратилась в суд с требованием обязать ТСЖ провести ремонт в доме, где она проживает. Суд признал требования законными и передал контроль за исполнением решения к судебным приставам», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Представители ТСЖ пробовали оспорить решение суда, но у них ничего не вышло. Под контролем приставов ремонт в доме был проведен в полном объеме.
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