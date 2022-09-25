Пермячку подозревают в убийстве 6-летней дочери

Мать убила свою дочку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские следователи подозревают женщину в том, что она зарезала свою 6-летнюю дочь. Подробности шокирующего убийства сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«По версии следствия, в ночь на 25 сентября женщина поругалась со своим мужем из-за незначительного повода. После ссоры она зашла в комнату к своей 6-летней дочери и нанесла той смертельный удар, а потом попыталась свести счеты с жизнью. В качестве оружия женщина использовала нож», — сообщили в ведомстве.

Сейчас женщина находится в больнице, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Известно также, что ранее подозреваемая дважды пыталась покончить с собой.