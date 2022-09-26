На рейсе из Сургута у самолета «Победы» треснуло лобовое стекло

Самолет следовал из Сургута в Москву
Во время полета рейса Сургут (ХМАО) — Москва у самолета авиакомпании «Победы» треснуло лобовое стекло. Об этом сообщили в telegram-канал AVIAINCIDENT.
«Экипаж ВС В738/М доложил о трещине в лобовом стекле с нижней стороны. Следует на аэродром назначения. Рейс PBD260 Сургут — Москва (Внуково). Эксплуатант: ООО «Авиакомпания «Победа»», — говорится telegram-канале.
Агентство направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет из Сургута сбил лису в аэропорту Санкт-Петербурга.
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