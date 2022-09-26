Пермякам дадут возможность бесплатно ходить к психологу

В пермской библиотеке им. Горького открывается новый психологический клуб «Природа женщины». Туда приглашают и женщин, и мужчин. Об этом сообщается на официальном сайте библиотеки.
«Деятельность клуба будет направлена на знакомство участников с направлениями в психологии. Мы организуем встречи с ведущими психологами Пермского края, будем исследовать способы выстраивания коммуникаций, займемся самопознанием. Участниками могут быть мужчины и женщины от 16 лет», — сообщается на сайте.
Встречи клуба стартуют 27 сентября, в библиотеке. На первом собрании участники узнают подробности о деятельности клуба и познакомятся с популярными книгами в сфере телесно-ориентированном подходе в психотерапии.
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