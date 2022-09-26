Мигрант получил 16 лет колонии за убийство челябинской массажистки

27 сентября 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Мужчина признал вину в полном объеме Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Челябинский облсуд приговорил к 16 годам в колонии строгого режима иностранца, виновного в изнасиловании и убийстве работницы салона эротического массажа в сентябре прошлого года, а также в краже у нее телефона и паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Утром 13 сентября 2021 года подсудимый прибыл в квартиру, где работала девушка. Там совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального, а затем задушил девушку. Из квартиры преступник похитил телефон потерпевшей и паспорт, всего на сумму более 17 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе. Он получил 16 лет колонии. Также в пользу родных убитой с него взыскано более 997 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. Девушка работала в салоне эротического массажа. Осужденный убил ее, так как она отказалась вступить с ним в интимную связь. Вину в преступлении он признал.

Челябинский облсуд приговорил к 16 годам в колонии строгого режима иностранца, виновного в изнасиловании и убийстве работницы салона эротического массажа в сентябре прошлого года, а также в краже у нее телефона и паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Утром 13 сентября 2021 года подсудимый прибыл в квартиру, где работала девушка. Там совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального, а затем задушил девушку. Из квартиры преступник похитил телефон потерпевшей и паспорт, всего на сумму более 17 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе. Он получил 16 лет колонии. Также в пользу родных убитой с него взыскано более 997 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. Девушка работала в салоне эротического массажа. Осужденный убил ее, так как она отказалась вступить с ним в интимную связь. Вину в преступлении он признал.