26 сентября 2022

Мигрант получил 16 лет колонии за убийство челябинской массажистки

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Мужчина признал вину в полном объеме Фото:

Челябинский облсуд приговорил к 16 годам в колонии строгого режима иностранца, виновного в изнасиловании и убийстве работницы салона эротического массажа в сентябре прошлого года, а также в краже у нее телефона и паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«Утром 13 сентября 2021 года подсудимый прибыл в квартиру, где работала девушка. Там совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального, а затем задушил девушку. Из квартиры преступник похитил телефон потерпевшей и паспорт, всего на сумму более 17 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Он получил 16 лет колонии. Также в пользу родных убитой с него взыскано более 997 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Девушка работала в салоне эротического массажа. Осужденный убил ее, так как она отказалась вступить с ним в интимную связь. Вину в преступлении он признал.

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Челябинский облсуд приговорил к 16 годам в колонии строгого режима иностранца, виновного в изнасиловании и убийстве работницы салона эротического массажа в сентябре прошлого года, а также в краже у нее телефона и паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Утром 13 сентября 2021 года подсудимый прибыл в квартиру, где работала девушка. Там совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального, а затем задушил девушку. Из квартиры преступник похитил телефон потерпевшей и паспорт, всего на сумму более 17 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе. Он получил 16 лет колонии. Также в пользу родных убитой с него взыскано более 997 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. Девушка работала в салоне эротического массажа. Осужденный убил ее, так как она отказалась вступить с ним в интимную связь. Вину в преступлении он признал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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