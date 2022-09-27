27 сентября 2022

Пермский депутат на личную карту собирает деньги для мобилизованных

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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, военкомат, призывной пункт, проводы в армию, военный комиссариат, мобилизация, военный призыв, военный комиссариат чкаловского района, военкомат чкаловского района, чкаловский военкомат
Из Пермского края в учебный пункт отправились уже две группы мобилизованных (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

Помочь мобилизованным в покупке аптечек и экипировки решил депутат Кудымкарского муниципального округа Пермского края Андрей Хорошев. При этом переводить деньги он предлагает на его личную карту.

«Сбор средств на минимальный набор аптечки, средства первой необходимости, экипировку. Перевод по номеру *********** Андрей Семенович Х., привязан к Сберу, со словами «Помощь мобилизованным», — пишет Хорошев на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

По данным депутата, на этой неделе в краевой сборный пункт отправятся еще около 170 мобилизованных жителей Кудымкарского округа. Мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 26 и 27 сентября из Пермского края в учебный центр отправились две группы мужчин.

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Помочь мобилизованным в покупке аптечек и экипировки решил депутат Кудымкарского муниципального округа Пермского края Андрей Хорошев. При этом переводить деньги он предлагает на его личную карту. «Сбор средств на минимальный набор аптечки, средства первой необходимости, экипировку. Перевод по номеру *********** Андрей Семенович Х., привязан к Сберу, со словами «Помощь мобилизованным», — пишет Хорошев на своей станице в соцсети «ВКонтакте». По данным депутата, на этой неделе в краевой сборный пункт отправятся еще около 170 мобилизованных жителей Кудымкарского округа. Мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 26 и 27 сентября из Пермского края в учебный центр отправились две группы мужчин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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