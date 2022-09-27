Пермский депутат на личную карту собирает деньги для мобилизованных

28 сентября 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Из Пермского края в учебный пункт отправились уже две группы мобилизованных (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Помочь мобилизованным в покупке аптечек и экипировки решил депутат Кудымкарского муниципального округа Пермского края Андрей Хорошев. При этом переводить деньги он предлагает на его личную карту. «Сбор средств на минимальный набор аптечки, средства первой необходимости, экипировку. Перевод по номеру *********** Андрей Семенович Х., привязан к Сберу, со словами «Помощь мобилизованным», — пишет Хорошев на своей станице в соцсети «ВКонтакте». По данным депутата, на этой неделе в краевой сборный пункт отправятся еще около 170 мобилизованных жителей Кудымкарского округа. Мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 26 и 27 сентября из Пермского края в учебный центр отправились две группы мужчин.

Помочь мобилизованным в покупке аптечек и экипировки решил депутат Кудымкарского муниципального округа Пермского края Андрей Хорошев. При этом переводить деньги он предлагает на его личную карту. «Сбор средств на минимальный набор аптечки, средства первой необходимости, экипировку. Перевод по номеру *********** Андрей Семенович Х., привязан к Сберу, со словами «Помощь мобилизованным», — пишет Хорошев на своей станице в соцсети «ВКонтакте». По данным депутата, на этой неделе в краевой сборный пункт отправятся еще около 170 мобилизованных жителей Кудымкарского округа. Мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 26 и 27 сентября из Пермского края в учебный центр отправились две группы мужчин.