Дети челябинского замглавы-взяточника ответят по долгам отца

Спасти имущество, оформив его на детей, у Алексея Сафонова не получится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рамках банкротства бывшего вице-мэра Чебаркуля Челябинской области Алексея Сафонова, отбывающего срок за коррупционные преступления, рассматривается изъятие имущества, зарегистрированного на его несовершеннолетних детей. Об этом ходатайствует финансовый управляющий должника.

«Истребовать у УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области сведения в отношении детей должника (перечисляются пять имен несовершеннолетних детей — ред.) документы и информацию в отношении их имущества. А именно: об автомототранспортных средствах и прицепов к ним, зарегистрированных за детьми должника, начиная с 30.10.1997 года по настоящее время, а также о снятии их с учета; о наличии арестов, залогов, иных обременений автомототранспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных за детьми должника с 30.10.1997 года по настоящее время, и не снятых с учета», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Сафонова называли фактическим хозяином курортного города Чебаркуля. Там, как и в соседнем Миассе, считалось, что он имеет тесные связи с действовавшей в масштабах всей России ОПГ «Турбазовские». В феврале 2015 года чиновника арестовали за попытку коммерческого подкупа. Однако девять лет колонии строгого режима он получил в 2017 году, когда оказался под судом в четвертый раз и следствие доказало получение им взяток на 4 млн рублей.

В базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за Сафоновым числится полтора десятка исполнительных производств о взыскании налоговой задолженности. Девять из них относятся к долгам по налоговым платежам на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Находясь в колонии, взяточник не стал гасить штраф в 11 млн рублей. Это стало одной из причин, мешающих смягчить ему наказание либо получить условно-досрочное освобождение. В итоге ФНС потребовала признать мэра банкротом, что и было сделано, пока он оставался за решеткой.