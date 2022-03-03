Бывший вице-мэр челябинского города разорился, сидя в тюрьме

По решению суда, имущество Алексея Сафонова пустят с молотка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший замглавы Чебаркуля (Челябинская область) Алексей Сафонов стал банкротом, отбывая срок за коррупцию в колонии. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Челябинской области.

«Признать несостоятельным (банкротом) Сафонова Алексея Павловича. Ввести процедуру реализации имущества гражданина на пять месяцев», — говорится в решении суда (имеется в распоряжении URA.RU).

Обанкротить Сафонова требовала межрегиональная инспекция ФНС №23 по Челябинской области. В базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на Сафонова числится полтора десятка исполнительных производств о взыскании налоговой задолженности. Девять из них относятся к долгам по налоговым платежам на общую сумму более 600 тысяч рублей. Помимо этого, отбывая наказание, Сафонов не считал нужным или не смог погасить наложенный на него приговором по уголовному делу о коррупции штраф в 11 млн рублей.

Сафонова был фактическим хозяином курортного города Чебаркуля. И в Чебаркуле, и в соседнем Миассе считалось, что он имеет тесные связи с действовавшей в масштабах всей России ОПГ «Турбазовские». В феврале 2015 года чиновника арестовали за попытку коммерческого подкупа. Однако девять лет колонии строгого режима он получил в 2017 году, когда Сафонов оказался под судом в четвертый раз. Силовики нашли доказательства получения им взяток на четыре млн рублей.

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