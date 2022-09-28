В Перми РЖД продаст с молотка котельную с газопроводом

Котельную планируют продать через открытый аукцион Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Перми ОАО «РЖД» планирует провести открытый аукцион в электронной форме на заключение договора купли-продажи комплекса объектов котельной в Дзержинском районе. Соответствующее объявление компания разместила на сайте «Авито».

«Тип сделки: продажа. Пермский край, г. Пермь, ул. Василия Каменского 9: здание котельной, дымовая труба, газопровод, линии электропередачи, тепловые сети, земельный участок площадью 581 квадратный метр», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что объявление выставлено с целью изучения спроса. Вся информация о назначении аукциона и конкурсная документация будут размещены на официальном сайте компании в разделе «Тендеры».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается участок железной дороги со стрелочным переводом. Длина путей — около половины километра.