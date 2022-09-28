В Перми РЖД продаст с молотка котельную с газопроводом

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Клипарт. Мегион, трубы, котельная, тепло, отопление
Котельную планируют продать через открытый аукцион Фото:

В Перми ОАО «РЖД» планирует провести открытый аукцион в электронной форме на заключение договора купли-продажи комплекса объектов котельной в Дзержинском районе. Соответствующее объявление компания разместила на сайте «Авито».

«Тип сделки: продажа. Пермский край, г. Пермь, ул. Василия Каменского 9: здание котельной, дымовая труба, газопровод, линии электропередачи, тепловые сети, земельный участок площадью 581 квадратный метр», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что объявление выставлено с целью изучения спроса. Вся информация о назначении аукциона и конкурсная документация будут размещены на официальном сайте компании в разделе «Тендеры».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается участок железной дороги со стрелочным переводом. Длина путей — около половины километра.

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В Перми ОАО «РЖД» планирует провести открытый аукцион в электронной форме на заключение договора купли-продажи комплекса объектов котельной в Дзержинском районе. Соответствующее объявление компания разместила на сайте «Авито». «Тип сделки: продажа. Пермский край, г. Пермь, ул. Василия Каменского 9: здание котельной, дымовая труба, газопровод, линии электропередачи, тепловые сети, земельный участок площадью 581 квадратный метр», — сообщается в объявлении. Уточняется, что объявление выставлено с целью изучения спроса. Вся информация о назначении аукциона и конкурсная документация будут размещены на официальном сайте компании в разделе «Тендеры». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается участок железной дороги со стрелочным переводом. Длина путей — около половины километра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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