Свердловчанин с позывным «Рысь», трижды раненный на Украине, решил вернуться на фронт. Видео

Солдат из Екатеринбурга отправится защищать граждан ЛДНР в третий раз

29 сентября 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Владимиру из Екатеринбурга всего 24 года, а он уже в третий раз едет защищать освобожденные территории Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Екатеринбурга Владимир (24 года) с позывным «Рысь» в третий раз отправится в зону проведения спецоперации на Украине. В рамках частичной мобилизации от Верх-Исетского военкомата вместе с парнем на военную подготовку поехали около 50 мужчин. Во время разговора с URA.RU младший сержант рассказал о том, к чему стоит готовиться мобилизованным гражданам, которые в скором времени окажутся на передовой. «Я уже третий раз еду на спецоперацию, только недавно оттуда приехал, в общей сложности я пробыл там два-три месяца. В этот раз еду по повестке. Эмоций уже нет, просто понимаю, что там будет и к чему следует готовиться. Форму покупал сам, такую же нигде не купить, все разобрали», — рассказал Владимир. На вопрос корреспондента о значении шеврона «Рысь» на плече парень ответил: «Это мой позывной, обычно его дают по характеру». По словам молодого человека, на передовой существует дефицит сигарет и еды, поэтому он посоветовал мобилизованным по возможности максимально закупиться этими товарами. «Пусть берут сигареты, если сами их не курят, они смогут их обменять на что-то. Элементарно, сигареты меняют на еду и другие вещи у местных. Пусть люди берут побольше медикаментов. Если на зиму поедут, то стоит взять побольше теплых вещей, нательное белье. [Пусть] не жалеют денег на термоноски, теплую обувь», — рассказал Владимир. «Медикаменты и сигареты там тяжело достать. Все, что я в прошлый раз взял, мне очень помогло, я получил три осколочных и мои же медикаменты мне помогли. Осколочные получились не серьезные, были бы серьезные, я бы здесь не стоял», — рассказывает солдат. Также он вспомнил своих боевых товарищей, с которыми отправлялся на спецоперацию в прошлые разы: «Большинство товарищей погибли, пару человек, кто остались. Они получили серьезные ранения и их не отправили». В военкомат молодой человек пришел в своей профессиональной форме, бронежилете и военном шлеме. На экипировке солдата виднеются шевроны с его позывным, а также символичная нашивка «солдат удачи» Фото: Размик Закарян © URA.RU «Рысь» отправляется в зону проведения спецоперации уже в третий раз, в сумме на передовой 24-летний парень провел более двух месяцев Фото: Размик Закарян © URA.RU Солдат посоветовал мобилизованным товарищам обратить особое внимание на экипировку и нательное белье Фото: Размик Закарян © URA.RU Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что во всей России мобилизовать планируется 300 тысяч человек. Спецоперация России началась 24 февраля с целью провести денацификацию и демилитаризацию Украины, усилившей восьмилетние обстрелы жителей ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Екатеринбурга Владимир (24 года) с позывным «Рысь» в третий раз отправится в зону проведения спецоперации на Украине. В рамках частичной мобилизации от Верх-Исетского военкомата вместе с парнем на военную подготовку поехали около 50 мужчин. Во время разговора с URA.RU младший сержант рассказал о том, к чему стоит готовиться мобилизованным гражданам, которые в скором времени окажутся на передовой. «Я уже третий раз еду на спецоперацию, только недавно оттуда приехал, в общей сложности я пробыл там два-три месяца. В этот раз еду по повестке. Эмоций уже нет, просто понимаю, что там будет и к чему следует готовиться. Форму покупал сам, такую же нигде не купить, все разобрали», — рассказал Владимир. На вопрос корреспондента о значении шеврона «Рысь» на плече парень ответил: «Это мой позывной, обычно его дают по характеру». По словам молодого человека, на передовой существует дефицит сигарет и еды, поэтому он посоветовал мобилизованным по возможности максимально закупиться этими товарами. «Пусть берут сигареты, если сами их не курят, они смогут их обменять на что-то. Элементарно, сигареты меняют на еду и другие вещи у местных. Пусть люди берут побольше медикаментов. Если на зиму поедут, то стоит взять побольше теплых вещей, нательное белье. [Пусть] не жалеют денег на термоноски, теплую обувь», — рассказал Владимир. «Медикаменты и сигареты там тяжело достать. Все, что я в прошлый раз взял, мне очень помогло, я получил три осколочных и мои же медикаменты мне помогли. Осколочные получились не серьезные, были бы серьезные, я бы здесь не стоял», — рассказывает солдат. Также он вспомнил своих боевых товарищей, с которыми отправлялся на спецоперацию в прошлые разы: «Большинство товарищей погибли, пару человек, кто остались. Они получили серьезные ранения и их не отправили». Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, подчеркнув, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что во всей России мобилизовать планируется 300 тысяч человек. Спецоперация России началась 24 февраля с целью провести денацификацию и демилитаризацию Украины, усилившей восьмилетние обстрелы жителей ДНР и ЛНР.