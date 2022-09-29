«Народный фронт» раскрыл, с какими проблемами мобилизации чаще всего сталкиваются свердловчане

На горячую линию Общероссийского народного фронта (ОНФ) поступают сотни вопросов по мобилизации

В свердловский Народный фронт поступают вопросы по мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Ежедневно на горячую линию Общероссийского народного фронта (ОНФ) поступают сотни вопросов от свердловчан. Вопросы чаще всего связанны с частичной мобилизацией. Об этом URA.RU рассказал координатор по экспертно-проектной работе регионального ОНФ Игорь Русинов.

«Количество обращений, поступивших к нам, перевалило за тысячу. К нам вопросы поступают, как по телефону, так и через социальные сети, где мы стараемся оперативно на них ответить. Вопросы носят консультативный характер, в основном они касаются трактовки федерального закона о мобилизации», — говорит Русинов.

По его словам, чаще всего встречаются вопросы от студентов-очников и многодетных отцов. «Студенты должны донести в военкомат документы, подтверждающие, что они находятся на очной форме обучения в вузе. Есть вопросы от многодетных отцов, которые воспитывают несовершеннолетних детей до 16 лет. Кроме всего, были вопросы от тех, кто получил повестки по мобилизации, но они имеют предельный возраст. Были вопросы и по здоровью», — отметил он.

Региональный Народный фронт тесно взаимодействует с областным военным комиссариатом и муниципальными образованиями. «Мы людям говорили, какие необходимо получить документы, чтобы принести их в военкомат и получить повестку на другое число. Либо как получить отсрочку по закону до полугода. По этим категориям мы стараемся в первую очередь отрабатывать», — сказал Русинов.

Ранее агентство писало, что в столице Урала начал работу постоянный телефон поддержки для горожан. Граждане могут получить консультацию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Специалисты готовы также дать юридические консультации по вопросам, связанным с кредитными и ипотечными выплатами, социальными льготами.