В ХМАО ищут хостес на зарплату в сотни тысяч рублей

В ночной клуб ищут хостес с зарплатой более 100 тысяч рублей
В Сургуте (ХМАО) ищут хостес с зарплатой от 100 до 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на одном из сайтов с вакансиями.
«Условия: контракт от 3х месяцев с возмещением стоимости билетов на самолет, трансфер с аэропорта до клуба за счет работодателя, проживание. Зарплата от 100 до 300 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте Avito.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) ищут главного бухгалтера в нефтегазовую компанию на зарплату в один миллион рублей. Однако, придется искать клиентов для бухгалтерского аудита.
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