29 сентября 2022

В ХМАО ищут хостес на зарплату в сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В ночной клуб ищут хостес с зарплатой более 100 тысяч рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) ищут хостес с зарплатой от 100 до 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на одном из сайтов с вакансиями.

«Условия: контракт от 3х месяцев с возмещением стоимости билетов на самолет, трансфер с аэропорта до клуба за счет работодателя, проживание. Зарплата от 100 до 300 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте Avito.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) ищут главного бухгалтера в нефтегазовую компанию на зарплату в один миллион рублей. Однако, придется искать клиентов для бухгалтерского аудита.

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В Сургуте (ХМАО) ищут хостес с зарплатой от 100 до 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на одном из сайтов с вакансиями. «Условия: контракт от 3х месяцев с возмещением стоимости билетов на самолет, трансфер с аэропорта до клуба за счет работодателя, проживание. Зарплата от 100 до 300 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте Avito. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) ищут главного бухгалтера в нефтегазовую компанию на зарплату в один миллион рублей. Однако, придется искать клиентов для бухгалтерского аудита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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