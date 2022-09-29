В ХМАО ищут хостес на зарплату в сотни тысяч рублей

30 сентября 2022 в 06:49 Размер текста - 17 +

В ночной клуб ищут хостес с зарплатой более 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) ищут хостес с зарплатой от 100 до 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на одном из сайтов с вакансиями. «Условия: контракт от 3х месяцев с возмещением стоимости билетов на самолет, трансфер с аэропорта до клуба за счет работодателя, проживание. Зарплата от 100 до 300 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте Avito. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) ищут главного бухгалтера в нефтегазовую компанию на зарплату в один миллион рублей. Однако, придется искать клиентов для бухгалтерского аудита.

В Сургуте (ХМАО) ищут хостес с зарплатой от 100 до 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на одном из сайтов с вакансиями. «Условия: контракт от 3х месяцев с возмещением стоимости билетов на самолет, трансфер с аэропорта до клуба за счет работодателя, проживание. Зарплата от 100 до 300 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте Avito. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) ищут главного бухгалтера в нефтегазовую компанию на зарплату в один миллион рублей. Однако, придется искать клиентов для бухгалтерского аудита.