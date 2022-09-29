29 сентября 2022

Пермские силовики накрыли лабораторию по производству мефедрона

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, конопля, наркотики, обыск
Силовики ликвидировали нарколабораторию Фото:

В Пермском крае силовики обнаружили и ликвидировали лабораторию, где двое пермяков производили мефедрон. Подробности о незаконной деятельности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Фигуранты оборудовали лабораторию в пристрое нежилого дома в Нытвенском районе. Помещение снабдили вентиляцией, необходимой посудой и приборами. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли около 1,5 тысяч литров химических реактивов и почти 300 граммов готового наркотического средства мефедрон. Оперативники полагают, что производственная мощность лаборатории позволяла изготовлять от 15 до 30 кг наркотика в месяц», — сообщают в ведомстве.

Мужчин, организовавших незаконное производство задержали, ими оказались двое пермяков 28 и 36 лет. В отношении мужчин возбудили сразу два уголовных дела, им грозит до 20 лет тюрьмы.

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В Пермском крае силовики обнаружили и ликвидировали лабораторию, где двое пермяков производили мефедрон. Подробности о незаконной деятельности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Фигуранты оборудовали лабораторию в пристрое нежилого дома в Нытвенском районе. Помещение снабдили вентиляцией, необходимой посудой и приборами. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли около 1,5 тысяч литров химических реактивов и почти 300 граммов готового наркотического средства мефедрон. Оперативники полагают, что производственная мощность лаборатории позволяла изготовлять от 15 до 30 кг наркотика в месяц», — сообщают в ведомстве. Мужчин, организовавших незаконное производство задержали, ими оказались двое пермяков 28 и 36 лет. В отношении мужчин возбудили сразу два уголовных дела, им грозит до 20 лет тюрьмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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