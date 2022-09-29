Пермские силовики накрыли лабораторию по производству мефедрона

30 сентября 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

Силовики ликвидировали нарколабораторию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае силовики обнаружили и ликвидировали лабораторию, где двое пермяков производили мефедрон. Подробности о незаконной деятельности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Фигуранты оборудовали лабораторию в пристрое нежилого дома в Нытвенском районе. Помещение снабдили вентиляцией, необходимой посудой и приборами. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли около 1,5 тысяч литров химических реактивов и почти 300 граммов готового наркотического средства мефедрон. Оперативники полагают, что производственная мощность лаборатории позволяла изготовлять от 15 до 30 кг наркотика в месяц», — сообщают в ведомстве. Мужчин, организовавших незаконное производство задержали, ими оказались двое пермяков 28 и 36 лет. В отношении мужчин возбудили сразу два уголовных дела, им грозит до 20 лет тюрьмы.

В Пермском крае силовики обнаружили и ликвидировали лабораторию, где двое пермяков производили мефедрон. Подробности о незаконной деятельности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Фигуранты оборудовали лабораторию в пристрое нежилого дома в Нытвенском районе. Помещение снабдили вентиляцией, необходимой посудой и приборами. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли около 1,5 тысяч литров химических реактивов и почти 300 граммов готового наркотического средства мефедрон. Оперативники полагают, что производственная мощность лаборатории позволяла изготовлять от 15 до 30 кг наркотика в месяц», — сообщают в ведомстве. Мужчин, организовавших незаконное производство задержали, ими оказались двое пермяков 28 и 36 лет. В отношении мужчин возбудили сразу два уголовных дела, им грозит до 20 лет тюрьмы.