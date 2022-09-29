Мамы из Снежинска шьют мобилизованным землякам спальники. Фото

30 сентября 2022 в 23:10 Размер текста - 17 +

Жительница Снежинска сошьет теплые спальники для мобилизованных (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительница Снежинска Челябинской области с сестрой приобрели комплект ткани для шитья теплых спальников для мобилизованных земляков. Они предложили неравнодушным жителям помочь им нарастить объемы готовых изделий. «Сегодня купили ткань на пять спальников. Если вы также хотите помочь нашим землякам, то обращайтесь в личные сообщения к Инне. Она подскажет, какую ткань необходимо приобрести и куда передать», — указано в сообществе «Снежинск сегодня» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что раньше магазин собирал подобные заказы ткани за два-три дня, в этот раз они получили его за два часа. Автор инициативы Инна рассказала, что шитье является ее хобби, но спальники она пока не шила, однако уверена, что у нее все получится. Ранее житель Снежинска Иван Степовик пообещал бесплатно помочь землякам произвести мелкие ремонты или починить сантехнику. Он отметил, что готов поддержать таким образом семьи мобилизованных. Мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Призванные граждане РФ будут проходить службу в зоне проведения спецоперации на Донбассе. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой передать спальные мешки и туристические коврики мобилизованным гражданам. Глава региона отметил,что власти закупают эти вещи для мобилизованных, однако в свободной продаже их становится все меньше. Текслер уже передал свой спальник и коврик. Швеи из Снежинска закупили ткань для пошива пяти теплых спальников Сообщество «Снежинск сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

Жительница Снежинска Челябинской области с сестрой приобрели комплект ткани для шитья теплых спальников для мобилизованных земляков. Они предложили неравнодушным жителям помочь им нарастить объемы готовых изделий. «Сегодня купили ткань на пять спальников. Если вы также хотите помочь нашим землякам, то обращайтесь в личные сообщения к Инне. Она подскажет, какую ткань необходимо приобрести и куда передать», — указано в сообществе «Снежинск сегодня» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что раньше магазин собирал подобные заказы ткани за два-три дня, в этот раз они получили его за два часа. Автор инициативы Инна рассказала, что шитье является ее хобби, но спальники она пока не шила, однако уверена, что у нее все получится. Ранее житель Снежинска Иван Степовик пообещал бесплатно помочь землякам произвести мелкие ремонты или починить сантехнику. Он отметил, что готов поддержать таким образом семьи мобилизованных. Мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Призванные граждане РФ будут проходить службу в зоне проведения спецоперации на Донбассе. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой передать спальные мешки и туристические коврики мобилизованным гражданам. Глава региона отметил,что власти закупают эти вещи для мобилизованных, однако в свободной продаже их становится все меньше. Текслер уже передал свой спальник и коврик.