Житель Снежинска окажет семьям мобилизованных помощь в ЖКХ

30 сентября 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Житель Снежинска самостоятельно поможет семьям земляков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Снежинска из Челябинской области поддержит семьи мобилизованных земляков. Как URA.RU сообщил сам Иван Степовик, бесплатные услуги ЖКХ окажет сам или найдет профильных специалистов. «Разместил объявление в соцсетях. Пусть семьи обращаются. Я ведь сам военнообязанный и могу получить повестку: значит, моей семье помогут другие», — рассказал URA.RU Степовик. Мужчина работает техником товарищества собственников жилья (ТСЖ). Он готов выполнить мелкие ремонты: починить сантехнику, наклеить обои. Среди знакомых челябинца пять человек призвали. Собеседник URA.RU полагает, что помощь может потребоваться и им. Степовик призывался на военную службу в 2008 году. В настоящий момент вместе с супругой воспитывает годовалую дочь и 15-летнего сына. Мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Призванные граждане РФ будут проходить службу в зоне проведения спецоперации на Донбассе.

Житель Снежинска из Челябинской области поддержит семьи мобилизованных земляков. Как URA.RU сообщил сам Иван Степовик, бесплатные услуги ЖКХ окажет сам или найдет профильных специалистов. «Разместил объявление в соцсетях. Пусть семьи обращаются. Я ведь сам военнообязанный и могу получить повестку: значит, моей семье помогут другие», — рассказал URA.RU Степовик. Мужчина работает техником товарищества собственников жилья (ТСЖ). Он готов выполнить мелкие ремонты: починить сантехнику, наклеить обои. Среди знакомых челябинца пять человек призвали. Собеседник URA.RU полагает, что помощь может потребоваться и им. Степовик призывался на военную службу в 2008 году. В настоящий момент вместе с супругой воспитывает годовалую дочь и 15-летнего сына. Мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Призванные граждане РФ будут проходить службу в зоне проведения спецоперации на Донбассе.