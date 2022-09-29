Житель Снежинска окажет семьям мобилизованных помощь в ЖКХ

Житель Снежинска из Челябинской области поддержит семьи мобилизованных земляков. Как URA.RU сообщил сам Иван Степовик, бесплатные услуги ЖКХ окажет сам или найдет профильных специалистов.
«Разместил объявление в соцсетях. Пусть семьи обращаются. Я ведь сам военнообязанный и могу получить повестку: значит, моей семье помогут другие», — рассказал URA.RU Степовик.
Мужчина работает техником товарищества собственников жилья (ТСЖ). Он готов выполнить мелкие ремонты: починить сантехнику, наклеить обои. Среди знакомых челябинца пять человек призвали. Собеседник URA.RU полагает, что помощь может потребоваться и им.
Степовик призывался на военную службу в 2008 году. В настоящий момент вместе с супругой воспитывает годовалую дочь и 15-летнего сына.
Мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Призванные граждане РФ будут проходить службу в зоне проведения спецоперации на Донбассе.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»