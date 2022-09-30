30 сентября 2022

Заболеваемость коноравирусом в Челябинской области пошла на спад

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Клипарт. Магнитогорск, здоровье, медицина, медик, коронавирус, пцр, ковид 19
Число заболевших ковидом снижается четвертые сутки Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области четвертые сутки снижается число новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 также идет на спад — за сутки оно уменьшилось на 229 человек.

«На 1 октября подтверждено 1004 новых случаев коронавируса, в том числе у 36 школьников. Больных COVID-19 — 13 113 человек», — сообщает минздрав региона.

За сутки выздоровели 1227 человек, всего за период пандемии — более 355 тысяч пациентов. Общее число случаев коронавируса в регионе с начала пандемии — более 377 тысяч.

Врачи рекомендуют жителям продолжать комплекс мер по предупреждению заболевания. К ним относится вакцинация, ношение масок в местах скопления народа, использование перчаток и санитайзеров. В регионе ждут поставки назальной вакцины.

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В Челябинской области четвертые сутки снижается число новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 также идет на спад — за сутки оно уменьшилось на 229 человек. «На 1 октября подтверждено 1004 новых случаев коронавируса, в том числе у 36 школьников. Больных COVID-19 — 13 113 человек», — сообщает минздрав региона. За сутки выздоровели 1227 человек, всего за период пандемии — более 355 тысяч пациентов. Общее число случаев коронавируса в регионе с начала пандемии — более 377 тысяч. Врачи рекомендуют жителям продолжать комплекс мер по предупреждению заболевания. К ним относится вакцинация, ношение масок в местах скопления народа, использование перчаток и санитайзеров. В регионе ждут поставки назальной вакцины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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