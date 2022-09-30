Заболеваемость коноравирусом в Челябинской области пошла на спад

Число заболевших ковидом снижается четвертые сутки Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области четвертые сутки снижается число новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 также идет на спад — за сутки оно уменьшилось на 229 человек.

«На 1 октября подтверждено 1004 новых случаев коронавируса, в том числе у 36 школьников. Больных COVID-19 — 13 113 человек», — сообщает минздрав региона.

За сутки выздоровели 1227 человек, всего за период пандемии — более 355 тысяч пациентов. Общее число случаев коронавируса в регионе с начала пандемии — более 377 тысяч.

Врачи рекомендуют жителям продолжать комплекс мер по предупреждению заболевания. К ним относится вакцинация, ношение масок в местах скопления народа, использование перчаток и санитайзеров. В регионе ждут поставки назальной вакцины.