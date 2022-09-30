30 сентября 2022

В Свердловской области мобилизовали мужчину с пластиной в голове. Видео

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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
31-летнему свердловчанину с тяжелой травмы головы пришла повестка от военкомата (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Жителю Тавды, который перенес трепанацию черепа в 2019 году и теперь живет с пластиной в голове, пришла повестка от военкомата. Его направили на сборы в 32-й военный городок в Екатеринбурге, но после вмешательства общественников отозвали домой, рассказал URA.RU координатор по организационной работе Народного фронта в Свердловской области Василий Коноплянко.

«31-летний мужчина находился в 32-м военном городке, когда мы начали заниматься его делом. Вчера вечером мы вышли на связь с главой города, а также с военным комиссаром, и сегодня мужчина едет домой», — поделился Коноплянко.

Ранее Народный фронт помог свердловчанину, воспитывающему дочь с тяжелой формой ДЦП. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности, призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.

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Жителю Тавды, который перенес трепанацию черепа в 2019 году и теперь живет с пластиной в голове, пришла повестка от военкомата. Его направили на сборы в 32-й военный городок в Екатеринбурге, но после вмешательства общественников отозвали домой, рассказал URA.RU координатор по организационной работе Народного фронта в Свердловской области Василий Коноплянко. «31-летний мужчина находился в 32-м военном городке, когда мы начали заниматься его делом. Вчера вечером мы вышли на связь с главой города, а также с военным комиссаром, и сегодня мужчина едет домой», — поделился Коноплянко. Ранее Народный фронт помог свердловчанину, воспитывающему дочь с тяжелой формой ДЦП. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности, призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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