Жителю Тавды, который перенес трепанацию черепа в 2019 году и теперь живет с пластиной в голове, пришла повестка от военкомата. Его направили на сборы в 32-й военный городок в Екатеринбурге, но после вмешательства общественников отозвали домой, рассказал URA.RU координатор по организационной работе Народного фронта в Свердловской области Василий Коноплянко.
«31-летний мужчина находился в 32-м военном городке, когда мы начали заниматься его делом. Вчера вечером мы вышли на связь с главой города, а также с военным комиссаром, и сегодня мужчина едет домой», — поделился Коноплянко.
Ранее Народный фронт помог свердловчанину, воспитывающему дочь с тяжелой формой ДЦП. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности, призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов.
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