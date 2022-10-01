Самолет Utair прервал взлет в ХМАО

02 октября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Самолет прервал взлет (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО самолет Utair не смог вылететь из Урая в Ханты-Мансийск 1 октября. Взлет прервали из-за птиц, которые находились на взлетно-посадочной полосе, сообщает telegram-канал Aviaincident. «01.10.2022 15.01 (мск) аэропорт Урай. При разбеге на ВПП18 КВС ATR 72 сообщил о прерванном взлете. Причина — наличие птиц на ВПП. Зарулил на перрон для осмотра. По докладу экипажа столкновение с птицами не обнаружено, повреждений нет», — отмечается в сообщении. Агентство направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что во время полета рейса Сургут (ХМАО) — Москва у самолета авиакомпании «Победа» треснуло лобовое стекло. Судно продолжило полет.

В ХМАО самолет Utair не смог вылететь из Урая в Ханты-Мансийск 1 октября. Взлет прервали из-за птиц, которые находились на взлетно-посадочной полосе, сообщает telegram-канал Aviaincident. «01.10.2022 15.01 (мск) аэропорт Урай. При разбеге на ВПП18 КВС ATR 72 сообщил о прерванном взлете. Причина — наличие птиц на ВПП. Зарулил на перрон для осмотра. По докладу экипажа столкновение с птицами не обнаружено, повреждений нет», — отмечается в сообщении. Агентство направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что во время полета рейса Сургут (ХМАО) — Москва у самолета авиакомпании «Победа» треснуло лобовое стекло. Судно продолжило полет.