В Первоуральске (Свердловская область) внезапно скончалась мать восьми детей Наталья Кустова, ее младшему ребенку всего полгода. За помощью в организации оборон обратились к горожанам, и деньги удалось собрать оперативно. Об этом URA.RU рассказал муж погибшей Александр.
«Она встала утром, пожаловалась на боль в голове. Приняла таблетку и пошла в ванную, там потеряла сознание. Вызвали скорую, но врачи не смогли ее реанимировать. Их предположения, что причина смерти — инсульт или оторвавшийся тромб. Вскрытия еще не было. Похороны будут во вторник», — поделился Александр Кустов.
Мужчина рассказывает, что младших детей на время забрали бабушки и дедушки, с ним находится старший сын. Местные активисты утром написали в соцсетях, что семье требуется финансовая помощь в организации похорон. Спустя несколько часов необходимую сумму собрали.
В семье Кустовых растет восемь детей — старшая девочка уже студентка, четверо школьников и трое малышей, младшему из которых полгода. Помочь семье можно, переведя любую сумму на карту Александра Кустова по номеру 8 906 812 67 03.
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