Свердловчане всем городом собрали деньги на похороны внезапно погибшей матери 8 детей. Фото

02 октября 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

В Первоуральске скончалась мать-героиня Наталья Кустова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) внезапно скончалась мать восьми детей Наталья Кустова, ее младшему ребенку всего полгода. За помощью в организации оборон обратились к горожанам, и деньги удалось собрать оперативно. Об этом URA.RU рассказал муж погибшей Александр. «Она встала утром, пожаловалась на боль в голове. Приняла таблетку и пошла в ванную, там потеряла сознание. Вызвали скорую, но врачи не смогли ее реанимировать. Их предположения, что причина смерти — инсульт или оторвавшийся тромб. Вскрытия еще не было. Похороны будут во вторник», — поделился Александр Кустов. Мужчина рассказывает, что младших детей на время забрали бабушки и дедушки, с ним находится старший сын. Местные активисты утром написали в соцсетях, что семье требуется финансовая помощь в организации похорон. Спустя несколько часов необходимую сумму собрали. В семье Кустовых растет восемь детей — старшая девочка уже студентка, четверо школьников и трое малышей, младшему из которых полгода. Помочь семье можно, переведя любую сумму на карту Александра Кустова по номеру 8 906 812 67 03. Наталья Кустова скончалась скоропостижно Фото: telegram-канал «Новости PVK»

В Первоуральске (Свердловская область) внезапно скончалась мать восьми детей Наталья Кустова, ее младшему ребенку всего полгода. За помощью в организации оборон обратились к горожанам, и деньги удалось собрать оперативно. Об этом URA.RU рассказал муж погибшей Александр. «Она встала утром, пожаловалась на боль в голове. Приняла таблетку и пошла в ванную, там потеряла сознание. Вызвали скорую, но врачи не смогли ее реанимировать. Их предположения, что причина смерти — инсульт или оторвавшийся тромб. Вскрытия еще не было. Похороны будут во вторник», — поделился Александр Кустов. Мужчина рассказывает, что младших детей на время забрали бабушки и дедушки, с ним находится старший сын. Местные активисты утром написали в соцсетях, что семье требуется финансовая помощь в организации похорон. Спустя несколько часов необходимую сумму собрали. В семье Кустовых растет восемь детей — старшая девочка уже студентка, четверо школьников и трое малышей, младшему из которых полгода. Помочь семье можно, переведя любую сумму на карту Александра Кустова по номеру 8 906 812 67 03.