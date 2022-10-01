01 октября 2022

Свердловчане всем городом собрали деньги на похороны внезапно погибшей матери 8 детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, гвоздики, цветы
В Первоуральске скончалась мать-героиня Наталья Кустова Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) внезапно скончалась мать восьми детей Наталья Кустова, ее младшему ребенку всего полгода. За помощью в организации оборон обратились к горожанам, и деньги удалось собрать оперативно. Об этом URA.RU рассказал муж погибшей Александр.

«Она встала утром, пожаловалась на боль в голове. Приняла таблетку и пошла в ванную, там потеряла сознание. Вызвали скорую, но врачи не смогли ее реанимировать. Их предположения, что причина смерти — инсульт или оторвавшийся тромб. Вскрытия еще не было. Похороны будут во вторник», — поделился Александр Кустов.

Мужчина рассказывает, что младших детей на время забрали бабушки и дедушки, с ним находится старший сын. Местные активисты утром написали в соцсетях, что семье требуется финансовая помощь в организации похорон. Спустя несколько часов необходимую сумму собрали.

В семье Кустовых растет восемь детей — старшая девочка уже студентка, четверо школьников и трое малышей, младшему из которых полгода. Помочь семье можно, переведя любую сумму на карту Александра Кустова по номеру 8 906 812 67 03.

Наталья Кустова скончалась скоропостижно
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) внезапно скончалась мать восьми детей Наталья Кустова, ее младшему ребенку всего полгода. За помощью в организации оборон обратились к горожанам, и деньги удалось собрать оперативно. Об этом URA.RU рассказал муж погибшей Александр. «Она встала утром, пожаловалась на боль в голове. Приняла таблетку и пошла в ванную, там потеряла сознание. Вызвали скорую, но врачи не смогли ее реанимировать. Их предположения, что причина смерти — инсульт или оторвавшийся тромб. Вскрытия еще не было. Похороны будут во вторник», — поделился Александр Кустов. Мужчина рассказывает, что младших детей на время забрали бабушки и дедушки, с ним находится старший сын. Местные активисты утром написали в соцсетях, что семье требуется финансовая помощь в организации похорон. Спустя несколько часов необходимую сумму собрали. В семье Кустовых растет восемь детей — старшая девочка уже студентка, четверо школьников и трое малышей, младшему из которых полгода. Помочь семье можно, переведя любую сумму на карту Александра Кустова по номеру 8 906 812 67 03.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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