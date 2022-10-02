02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

В Нижневартовске загорелся автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , пожарная машина
Сотрудники МЧС потушили горящий автомобиль Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в микрорайоне Старый Вартовск загорелся автомобиль. На место пожара прибыли сотрудники МЧС, сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

«Старый Вартовск. Горит авто. Приехали пожарные», — указано в сообщении.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС. Получить ответ до публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что В Тарко-Сале (ЯНАО) в многоквартирном доме загорелась квартира. В тушении пожара были задействованы 44 человека личного состава и семь единиц спецтехники. Возгорание было оперативно ликвидировано.

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В Нижневартовске (ХМАО) в микрорайоне Старый Вартовск загорелся автомобиль. На место пожара прибыли сотрудники МЧС, сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». «Старый Вартовск. Горит авто. Приехали пожарные», — указано в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС. Получить ответ до публикации материала не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что В Тарко-Сале (ЯНАО) в многоквартирном доме загорелась квартира. В тушении пожара были задействованы 44 человека личного состава и семь единиц спецтехники. Возгорание было оперативно ликвидировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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