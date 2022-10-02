В Нижневартовске загорелся автомобиль

03 октября 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС потушили горящий автомобиль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) в микрорайоне Старый Вартовск загорелся автомобиль. На место пожара прибыли сотрудники МЧС, сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». «Старый Вартовск. Горит авто. Приехали пожарные», — указано в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС. Получить ответ до публикации материала не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что В Тарко-Сале (ЯНАО) в многоквартирном доме загорелась квартира. В тушении пожара были задействованы 44 человека личного состава и семь единиц спецтехники. Возгорание было оперативно ликвидировано.

В Нижневартовске (ХМАО) в микрорайоне Старый Вартовск загорелся автомобиль. На место пожара прибыли сотрудники МЧС, сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». «Старый Вартовск. Горит авто. Приехали пожарные», — указано в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС. Получить ответ до публикации материала не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что В Тарко-Сале (ЯНАО) в многоквартирном доме загорелась квартира. В тушении пожара были задействованы 44 человека личного состава и семь единиц спецтехники. Возгорание было оперативно ликвидировано.