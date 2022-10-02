Александр Орел призывает челябинцев отдавать мобилизованным туристическое снаряжение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел передал свое туристическое снаряжение мобилизованным. Об этом Орел 3 октября написал в социальных сетях.

«Свое туристическое снаряжение сегодня уже передал. Надеюсь, в трудные минуты оно согреет кого-нибудь из наших ребят», — сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава Ленинского района.

Орел заявил, что челябинцы, увлекающиеся туризмом, могут помочь мобилизованным гражданам и передать вещи в пункты приема в районную общественную приемную губернатора. Он также отметил, что снаряжение должно быть рассчитано на минусовые температуры.

Ранее губернатор Алексей Текслер сообщил, что свои вещи он передал в пункт сбора. В Челябинске турснаряжение собирают в офисе партии «Единая Россия» на улице Свободы, 153. В других городах сбор ведется в помещениях отделений партии и общественных приемных главы региона.

Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Планируется проведение трех волн кампании. Первая завершилась в конце сентября.