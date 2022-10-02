02 октября 2022

Глава района в Челябинске передал мобилизованным свой спальный мешок. Фото

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Поездка Бориса Дубровского в сквер Плодушка. Челябинск, орел александр, портрет
Александр Орел призывает челябинцев отдавать мобилизованным туристическое снаряжение Фото:
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Мобилизация в России

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел передал свое туристическое снаряжение мобилизованным. Об этом Орел 3 октября написал в социальных сетях.

«Свое туристическое снаряжение сегодня уже передал. Надеюсь, в трудные минуты оно согреет кого-нибудь из наших ребят», — сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава Ленинского района.

Орел заявил, что челябинцы, увлекающиеся туризмом, могут помочь мобилизованным гражданам и передать вещи в пункты приема в районную общественную приемную губернатора. Он также отметил, что снаряжение должно быть рассчитано на минусовые температуры.

Ранее губернатор Алексей Текслер сообщил, что свои вещи он передал в пункт сбора. В Челябинске турснаряжение собирают в офисе партии «Единая Россия» на улице Свободы, 153. В других городах сбор ведется в помещениях отделений партии и общественных приемных главы региона.

Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Планируется проведение трех волн кампании. Первая завершилась в конце сентября.

Снаряжение для призванных в армию челябинцев должно быть рассчитано на минусовые температуры
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Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел передал свое туристическое снаряжение мобилизованным. Об этом Орел 3 октября написал в социальных сетях. «Свое туристическое снаряжение сегодня уже передал. Надеюсь, в трудные минуты оно согреет кого-нибудь из наших ребят», — сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава Ленинского района. Орел заявил, что челябинцы, увлекающиеся туризмом, могут помочь мобилизованным гражданам и передать вещи в пункты приема в районную общественную приемную губернатора. Он также отметил, что снаряжение должно быть рассчитано на минусовые температуры. Ранее губернатор Алексей Текслер сообщил, что свои вещи он передал в пункт сбора. В Челябинске турснаряжение собирают в офисе партии «Единая Россия» на улице Свободы, 153. В других городах сбор ведется в помещениях отделений партии и общественных приемных главы региона. Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Планируется проведение трех волн кампании. Первая завершилась в конце сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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