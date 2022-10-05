Мобилизованного со скандалом свердловского хирурга вернули на работу

06 октября 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Хирурга, страдающего заболеваниями, почти сразу отправили на сборы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Заведующего хирургическим отделением асбестовской больницы №1 Виктора Дьячка, уволенного в связи с мобилизацией (как выяснилось впоследствии — ошибочной), восстановили на работе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов. «Когда в СМИ прошла информация о мобилизации врача-хирурга в Асбесте, мы подключились. Действительно, он бы незаконно уволен еще до выхода постановления правительства о том, что нельзя прекращать трудовые отношения [с мобилизованными]. Работодатель отменил свой приказ о его увольнении», — поделился Кравцов, еще раз напомнив, что контракты с мобилизованными россиянами работодатели обязаны не разрывать, а лишь приостанавливать. Новость по теме Мобилизованного хирурга из Асбеста с хроническим заболеванием почек отпустили домой. Фото, видео Как писало URA.RU, 59-летнего Виктора Дьячка вызвали в военкомат 22 сентября, то есть на следующий день после президентского указа о частичной мобилизации. И сразу отправили на сборы в Елань. Как рассказывала дочь хирурга, если бы медкомиссия проводилась, у него сразу выявили бы хроническое заболевание почек, гипертоническую болезнь, расширенный варикоз. Кроме того, у Виктора прооперированный рак кожи и не видит один глаз. После резонанса в СМИ и соцсетях (к истории среди прочих подключилась телеведущая и блогер Ксения Собчак) врача вернули домой.

Заведующего хирургическим отделением асбестовской больницы №1 Виктора Дьячка, уволенного в связи с мобилизацией (как выяснилось впоследствии — ошибочной), восстановили на работе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал главный государственный инспектор труда в Свердловской области Федор Кравцов. «Когда в СМИ прошла информация о мобилизации врача-хирурга в Асбесте, мы подключились. Действительно, он бы незаконно уволен еще до выхода постановления правительства о том, что нельзя прекращать трудовые отношения [с мобилизованными]. Работодатель отменил свой приказ о его увольнении», — поделился Кравцов, еще раз напомнив, что контракты с мобилизованными россиянами работодатели обязаны не разрывать, а лишь приостанавливать. Как писало URA.RU, 59-летнего Виктора Дьячка вызвали в военкомат 22 сентября, то есть на следующий день после президентского указа о частичной мобилизации. И сразу отправили на сборы в Елань. Как рассказывала дочь хирурга, если бы медкомиссия проводилась, у него сразу выявили бы хроническое заболевание почек, гипертоническую болезнь, расширенный варикоз. Кроме того, у Виктора прооперированный рак кожи и не видит один глаз. После резонанса в СМИ и соцсетях (к истории среди прочих подключилась телеведущая и блогер Ксения Собчак) врача вернули домой.