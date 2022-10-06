Мобилизованных челябинцев просят запастись едой. Видео

06 октября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Мобилизованным пригодятся еда, гигиенические принадлежности и кнопочные телефоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военком Челябинской области Андрей Максуров рекомендовал мобилизованным взять с собой суточный запас еды. В ходе брифинга Мансуров дал рекомендации о том, как сформировать сумку перед отправкой в воинскую часть. «Я бы рекомендовал взять с собой хотя бы на сутки еду. Умывальные и гигиенические принадлежности также будут полезны», — рассказал Максуров. Военком сообщил, что в воинской части прибывших ставят на питание. Однако процесс занимает определенное время, поэтому домашний провиант призванному пригодится. Также будут полезны кнопочные телефоны. В то же время Максуров попросил не брать с собой слишком много вещей. По словам военкома, они составят лишний вес. В рамках частичной мобилизации планируется призвать порядка 300 тысяч россиян. Мансуров сообщил, что 70% плана в регионе уже выполнили. Военком в ходе брифинга добавил, что военнообязанные могут свободно перемещаться по России: ограничений нет.

Военком Челябинской области Андрей Максуров рекомендовал мобилизованным взять с собой суточный запас еды. В ходе брифинга Мансуров дал рекомендации о том, как сформировать сумку перед отправкой в воинскую часть. «Я бы рекомендовал взять с собой хотя бы на сутки еду. Умывальные и гигиенические принадлежности также будут полезны», — рассказал Максуров. Военком сообщил, что в воинской части прибывших ставят на питание. Однако процесс занимает определенное время, поэтому домашний провиант призванному пригодится. Также будут полезны кнопочные телефоны. В то же время Максуров попросил не брать с собой слишком много вещей. По словам военкома, они составят лишний вес. В рамках частичной мобилизации планируется призвать порядка 300 тысяч россиян. Мансуров сообщил, что 70% плана в регионе уже выполнили. Военком в ходе брифинга добавил, что военнообязанные могут свободно перемещаться по России: ограничений нет.