Мобилизованных челябинцев просят запастись едой. Видео

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, амуниция, рюкзак
Мобилизованным пригодятся еда, гигиенические принадлежности и кнопочные телефоны Фото:
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Мобилизация в России

Военком Челябинской области Андрей Максуров рекомендовал мобилизованным взять с собой суточный запас еды. В ходе брифинга Мансуров дал рекомендации о том, как сформировать сумку перед отправкой в воинскую часть.

«Я бы рекомендовал взять с собой хотя бы на сутки еду. Умывальные и гигиенические принадлежности также будут полезны», — рассказал Максуров.

Военком сообщил, что в воинской части прибывших ставят на питание. Однако процесс занимает определенное время, поэтому домашний провиант призванному пригодится. Также будут полезны кнопочные телефоны. В то же время Максуров попросил не брать с собой слишком много вещей. По словам военкома, они составят лишний вес.

В рамках частичной мобилизации планируется призвать порядка 300 тысяч россиян. Мансуров сообщил, что 70% плана в регионе уже выполнили. Военком в ходе брифинга добавил, что военнообязанные могут свободно перемещаться по России: ограничений нет.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Военком Челябинской области Андрей Максуров рекомендовал мобилизованным взять с собой суточный запас еды. В ходе брифинга Мансуров дал рекомендации о том, как сформировать сумку перед отправкой в воинскую часть. «Я бы рекомендовал взять с собой хотя бы на сутки еду. Умывальные и гигиенические принадлежности также будут полезны», — рассказал Максуров. Военком сообщил, что в воинской части прибывших ставят на питание. Однако процесс занимает определенное время, поэтому домашний провиант призванному пригодится. Также будут полезны кнопочные телефоны. В то же время Максуров попросил не брать с собой слишком много вещей. По словам военкома, они составят лишний вес. В рамках частичной мобилизации планируется призвать порядка 300 тысяч россиян. Мансуров сообщил, что 70% плана в регионе уже выполнили. Военком в ходе брифинга добавил, что военнообязанные могут свободно перемещаться по России: ограничений нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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