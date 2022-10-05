В Нижневартовске студенты помогут в застройке города

Власти Нижневартовска используют для застройки города идеи студентов

06 октября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Студенческие концепции возьмут за основу в создании реальных проектов застройки города Фото: департамент общественных и внешних связей Нижневартовска В Нижневартовске (ХМАО) власти планируют использовать студенческие дизайн-проекты в качестве основы для проектирования будущей городской застройки. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры и градостроительства. «Мы стараемся включать в студенческие работы те территории, которые еще не застроены. И когда мы к ним подойдем, чтобы у нас была какая-то концепция. Конечно, нужно понимать, что студенческие проекты от рабочего проекта отличаются. Когда в дело вступают реальные проектировщики, конечно, учитываются нормы, правила и определенные ограничения. Поэтому студенческие работы послужат скорее основой», — рассказал корреспонденту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Нижневартовска и один из кураторов проекта Станислав Чеботарев. Власти реализуют проект совместно с Нижневартовским госуниверситетом. Студентам было предложено разработать концепции для различных городских территорий, в том числе промышленной зоны, Комсомольского озера, старых районов города, а также поселка Дивный. «Примеры, когда студенты (и просто жители) рисуют облик районов, есть во многих городах России. И он скорее позитивный: молодежь — источник новых дизайнерских, стилистических и даже функциональных идей. Она мыслит не зашорено. При этом студенты ближе к той местности, которая подлежит преображению. Они понимают нужды того или иного района как конечные потребители, видят его потенциал. К тому же технически обработанные профессионалами идеи молодого поколения могут дать отличный результат», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли, гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска раскрыли дату открытия масштабного экопарка. Локацию под названием «Ягом» планируют открыть для посещения жителей 7 октября. Он расположен в городских лесах, а его площадь составит более 30 гектаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) власти планируют использовать студенческие дизайн-проекты в качестве основы для проектирования будущей городской застройки. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры и градостроительства. «Мы стараемся включать в студенческие работы те территории, которые еще не застроены. И когда мы к ним подойдем, чтобы у нас была какая-то концепция. Конечно, нужно понимать, что студенческие проекты от рабочего проекта отличаются. Когда в дело вступают реальные проектировщики, конечно, учитываются нормы, правила и определенные ограничения. Поэтому студенческие работы послужат скорее основой», — рассказал корреспонденту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Нижневартовска и один из кураторов проекта Станислав Чеботарев. Власти реализуют проект совместно с Нижневартовским госуниверситетом. Студентам было предложено разработать концепции для различных городских территорий, в том числе промышленной зоны, Комсомольского озера, старых районов города, а также поселка Дивный. «Примеры, когда студенты (и просто жители) рисуют облик районов, есть во многих городах России. И он скорее позитивный: молодежь — источник новых дизайнерских, стилистических и даже функциональных идей. Она мыслит не зашорено. При этом студенты ближе к той местности, которая подлежит преображению. Они понимают нужды того или иного района как конечные потребители, видят его потенциал. К тому же технически обработанные профессионалами идеи молодого поколения могут дать отличный результат», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли, гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска раскрыли дату открытия масштабного экопарка. Локацию под названием «Ягом» планируют открыть для посещения жителей 7 октября. Он расположен в городских лесах, а его площадь составит более 30 гектаров.