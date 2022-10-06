Представители event-индустрии: пермские компании отменяют корпоративы

В event-индустрии в Перми новый тренд: время подготовки к мероприятиям сокращается

07 октября 2022 в 07:18 Размер текста - 17 +

Специалисты event-индустрии: пермяки отменяют корпоративы и свадьбы из-за «неясности будущего» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Часть представителей event-индустрии Перми заявили о приостановке запланированных мероприятий после октября этого года. По словам представителей отрасли, заказчики стали отказываться от проведения корпоративов, — сообщает издание РБК Пермь. «Может сформироваться тренд на более оперативную подготовку мероприятий. Их не будут планировать на полгода вперед, а время подготовки сократится до 2-3 месяцев», — передает издание со ссылкой на представителя пермской event-индустрии Кристину Змееву. В отрасли также озвучили проблему отъезда специалистов индустрии, а еще отметили финансовое «проседание» в подготовке мероприятий на 30-40% в среднем по рынку. Сотрудники говорят, что некоторые новогодние корпоративы в разных компаниях отменяются или переносятся «из-за незнания, что будет дальше». Кроме этого, у представителей event-индустрии в Перми есть большие сомнения по поводу следующего свадебного сезона.

Часть представителей event-индустрии Перми заявили о приостановке запланированных мероприятий после октября этого года. По словам представителей отрасли, заказчики стали отказываться от проведения корпоративов, — сообщает издание РБК Пермь. «Может сформироваться тренд на более оперативную подготовку мероприятий. Их не будут планировать на полгода вперед, а время подготовки сократится до 2-3 месяцев», — передает издание со ссылкой на представителя пермской event-индустрии Кристину Змееву. В отрасли также озвучили проблему отъезда специалистов индустрии, а еще отметили финансовое «проседание» в подготовке мероприятий на 30-40% в среднем по рынку. Сотрудники говорят, что некоторые новогодние корпоративы в разных компаниях отменяются или переносятся «из-за незнания, что будет дальше». Кроме этого, у представителей event-индустрии в Перми есть большие сомнения по поводу следующего свадебного сезона.