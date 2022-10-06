06 октября 2022

Представители event-индустрии: пермские компании отменяют корпоративы

В event-индустрии в Перми новый тренд: время подготовки к мероприятиям сокращается
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, свадьба, теща, жених и невеста, молодежь
Специалисты event-индустрии: пермяки отменяют корпоративы и свадьбы из-за «неясности будущего» Фото:

Часть представителей event-индустрии Перми заявили о приостановке запланированных мероприятий после октября этого года. По словам представителей отрасли, заказчики стали отказываться от проведения корпоративов, — сообщает издание РБК Пермь.

«Может сформироваться тренд на более оперативную подготовку мероприятий. Их не будут планировать на полгода вперед, а время подготовки сократится до 2-3 месяцев», — передает издание со ссылкой на представителя пермской event-индустрии Кристину Змееву.

В отрасли также озвучили проблему отъезда специалистов индустрии, а еще отметили финансовое «проседание» в подготовке мероприятий на 30-40% в среднем по рынку. Сотрудники говорят, что некоторые новогодние корпоративы в разных компаниях отменяются или переносятся «из-за незнания, что будет дальше». Кроме этого, у представителей event-индустрии в Перми есть большие сомнения по поводу следующего свадебного сезона.

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Часть представителей event-индустрии Перми заявили о приостановке запланированных мероприятий после октября этого года. По словам представителей отрасли, заказчики стали отказываться от проведения корпоративов, — сообщает издание РБК Пермь. «Может сформироваться тренд на более оперативную подготовку мероприятий. Их не будут планировать на полгода вперед, а время подготовки сократится до 2-3 месяцев», — передает издание со ссылкой на представителя пермской event-индустрии Кристину Змееву. В отрасли также озвучили проблему отъезда специалистов индустрии, а еще отметили финансовое «проседание» в подготовке мероприятий на 30-40% в среднем по рынку. Сотрудники говорят, что некоторые новогодние корпоративы в разных компаниях отменяются или переносятся «из-за незнания, что будет дальше». Кроме этого, у представителей event-индустрии в Перми есть большие сомнения по поводу следующего свадебного сезона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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