Пермские приюты помогут мобилизованным с передержкой животных

Пермские приюты помогут мобилизованным с передержкой домашних животных на время прохождения службы. Перечень адресов, куда сдать своих питомцев опубликовало на своей странице в соцсети «ВКонтакте» региональное министерство территориальной безопасности.
«Публикуем информацию Государственной ветеринарной инспекции Пермского края. Информация о приютах, в которых возможно оставить домашних животных на время мобилизации», — говорится в сообщении ведомства.
Власти предлагают отдавать домашних питомцев в приюты Перми, Березников, Губахи, Чернушки, Кизела и Кунгура. Прилагается список адресов:
- Муниципальное казенное учреждение «Служба по обращению с животными без владельцев», место нахождения приюта: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 106 а, ул. Соликамская, 271
- Муниципальное казенное учреждение «Служба по обращению с животными без владельцев», место нахождения приюта: г. Березники, ул. Папанинцев, 21
- Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства», место нахождения приюта: Губахинский городской округ, г. Губаха, ул. Пугачева, 4
- Благотворительный фонд помощи животным «Планета Добра», место нахождения приюта: Губахинский городской округ, г. Губаха, ул. Пугачева, 4
- Муниципальный приют ПДЖ «Друг», место нахождения приюта: Чернушинский городской округ, г. Чернушка, Промзона Восточная
- Автономная некоммерческая организация «Приют для бездомных животных «Оскар», место нахождения приюта: г. Кунгур, п. Кирпичный, ул. Заводская, 1
- АНО «Доброе сердце», место нахождения приюта: г. Кизел, ул. Микова, 27.
Более подробная информация размещена на странице регионального минтербеза в соцсети «ВКонтакте». Там указаны номера телефонов и адреса электронной почты приютов.
Частичная мобилизация в РФ была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. В Пермском крае план по мобилизованным был выполнен на 100%. На сегодня отправлено шесть эшелонов в учебные центры Елани и Тюмени.
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