06 октября 2022

Пермские приюты помогут мобилизованным с передержкой животных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Курган, кошка, домашние животные, домашние питомцы, кот в окне
В Пермском крае животных на передержку готовы взять семь приютов Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Пермские приюты помогут мобилизованным с передержкой домашних животных на время прохождения службы. Перечень адресов, куда сдать своих питомцев опубликовало на своей странице в соцсети «ВКонтакте» региональное министерство территориальной безопасности.

«Публикуем информацию Государственной ветеринарной инспекции Пермского края. Информация о приютах, в которых возможно оставить домашних животных на время мобилизации», — говорится в сообщении ведомства.

Власти предлагают отдавать домашних питомцев в приюты Перми, Березников, Губахи, Чернушки, Кизела и Кунгура. Прилагается список адресов:

  • Муниципальное казенное учреждение «Служба по обращению с животными без владельцев», место нахождения приюта: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 106 а, ул. Соликамская, 271
  • Муниципальное казенное учреждение «Служба по обращению с животными без владельцев», место нахождения приюта: г. Березники, ул. Папанинцев, 21
  • Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства», место нахождения приюта: Губахинский городской округ, г. Губаха, ул. Пугачева, 4
  • Благотворительный фонд помощи животным «Планета Добра», место нахождения приюта: Губахинский городской округ, г. Губаха, ул. Пугачева, 4
  • Муниципальный приют ПДЖ «Друг», место нахождения приюта: Чернушинский городской округ, г. Чернушка, Промзона Восточная
  • Автономная некоммерческая организация «Приют для бездомных животных «Оскар», место нахождения приюта: г. Кунгур, п. Кирпичный, ул. Заводская, 1
  • АНО «Доброе сердце», место нахождения приюта: г. Кизел, ул. Микова, 27.

Более подробная информация размещена на странице регионального минтербеза в соцсети «ВКонтакте». Там указаны номера телефонов и адреса электронной почты приютов.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. В Пермском крае план по мобилизованным был выполнен на 100%. На сегодня отправлено шесть эшелонов в учебные центры Елани и Тюмени.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермские приюты помогут мобилизованным с передержкой домашних животных на время прохождения службы. Перечень адресов, куда сдать своих питомцев опубликовало на своей странице в соцсети «ВКонтакте» региональное министерство территориальной безопасности. «Публикуем информацию Государственной ветеринарной инспекции Пермского края. Информация о приютах, в которых возможно оставить домашних животных на время мобилизации», — говорится в сообщении ведомства. Власти предлагают отдавать домашних питомцев в приюты Перми, Березников, Губахи, Чернушки, Кизела и Кунгура. Прилагается список адресов: Более подробная информация размещена на странице регионального минтербеза в соцсети «ВКонтакте». Там указаны номера телефонов и адреса электронной почты приютов. Частичная мобилизация в РФ была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. В Пермском крае план по мобилизованным был выполнен на 100%. На сегодня отправлено шесть эшелонов в учебные центры Елани и Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...