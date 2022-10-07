В Качканаре (Свердловская область) скончался заведующий хирургическим отделением местно городской больницы Евгений Карманович. Он посвятил медицине больше 40 лет, рассказывают его коллеги в сообществе «Качканарская ЦГБ» в соцсети «ВКонтакте».
«Не стало замечательного хирурга, заведующего хирургическим отделением Качканарской ЦГБ Евгения Даниловича Кармановича. Он весь свой профессиональный путь посвятил медицине, более 42 лет возвращая пациентам шанс на полноценную жизнь. 40 лет он отдал Качканарскому здравоохранению и всегда был примером верности своему призванию. Коллектив больницы потерял высококлассного врача, отличного заведующего, опытного наставника, мудрого, отзывчивого коллегу, доброго друга», — написали в группе ЦГБ.
Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске внезапно скончалась мать восьми детей Наталья Кустова. Ее младшему ребенку всего полгода.
Евгений Карманович посвятил качканарскому здравоохранению больше 40 лет жизни
Фото: «Качканарская ЦГБ», vk.com
Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo
В Качканаре (Свердловская область) скончался заведующий хирургическим отделением местно городской больницы Евгений Карманович. Он посвятил медицине больше 40 лет, рассказывают его коллеги в сообществе «Качканарская ЦГБ» в соцсети «ВКонтакте». «Не стало замечательного хирурга, заведующего хирургическим отделением Качканарской ЦГБ Евгения Даниловича Кармановича. Он весь свой профессиональный путь посвятил медицине, более 42 лет возвращая пациентам шанс на полноценную жизнь. 40 лет он отдал Качканарскому здравоохранению и всегда был примером верности своему призванию. Коллектив больницы потерял высококлассного врача, отличного заведующего, опытного наставника, мудрого, отзывчивого коллегу, доброго друга», — написали в группе ЦГБ. Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске внезапно скончалась мать восьми детей Наталья Кустова. Ее младшему ребенку всего полгода.