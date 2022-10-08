Baza назвала имя возможного водителя грузовика, взорвавшего Крымский мост

Baza: за рулем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика был дядя его владельца

08 октября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Взорвавшимся грузовиком управлял дядя его владельца, сообщают СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв По предварительным данным, за рулем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика был 51-летний дядя его владельца — Махир Юсубов. Личность водителя опознали родственники. «Именно Махир, по словам родственников, и был фактическим владельцем автомобиля. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но на самом деле продолжал работать на машине», — пишет telegram-канал Baza. В сообщении говорится, что родственники опознали водителя по видео с досмотра. Владелец взорвавшейся фуры опроверг свою причастность к инциденту. «Я, Самир Юсубов, никакого отношения к случившемуся на Крымском мосту не имею», — сказал он в видеообращении. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, сообщает агентство Nation News. В результате ЧП было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях моста. По предварительным данным СК РФ, три человека погибли. К вечеру движение авто и поездов на мосту было восстановлено, добавляет телеканал 360.

По предварительным данным, за рулем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика был 51-летний дядя его владельца — Махир Юсубов. Личность водителя опознали родственники. «Именно Махир, по словам родственников, и был фактическим владельцем автомобиля. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но на самом деле продолжал работать на машине», — пишет telegram-канал Baza. В сообщении говорится, что родственники опознали водителя по видео с досмотра. Владелец взорвавшейся фуры опроверг свою причастность к инциденту. «Я, Самир Юсубов, никакого отношения к случившемуся на Крымском мосту не имею», — сказал он в видеообращении. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, сообщает агентство Nation News. В результате ЧП было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях моста. По предварительным данным СК РФ, три человека погибли. К вечеру движение авто и поездов на мосту было восстановлено, добавляет телеканал 360.