Baza назвала имя возможного водителя грузовика, взорвавшего Крымский мост

Baza: за рулем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика был дядя его владельца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дача. Водитель. Клипарт. Курган, водитель, автолюбитель, руль, водительские права, руки
Взорвавшимся грузовиком управлял дядя его владельца, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

По предварительным данным, за рулем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика был 51-летний дядя его владельца — Махир Юсубов. Личность водителя опознали родственники.

«Именно Махир, по словам родственников, и был фактическим владельцем автомобиля. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но на самом деле продолжал работать на машине», — пишет telegram-канал Baza. В сообщении говорится, что родственники опознали водителя по видео с досмотра.

Владелец взорвавшейся фуры опроверг свою причастность к инциденту. «Я, Самир Юсубов, никакого отношения к случившемуся на Крымском мосту не имею», — сказал он в видеообращении.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, сообщает агентство Nation News. В результате ЧП было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях моста. По предварительным данным СК РФ, три человека погибли. К вечеру движение авто и поездов на мосту было восстановлено, добавляет телеканал 360.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

По предварительным данным, за рулем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика был 51-летний дядя его владельца — Махир Юсубов. Личность водителя опознали родственники. «Именно Махир, по словам родственников, и был фактическим владельцем автомобиля. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но на самом деле продолжал работать на машине», — пишет telegram-канал Baza. В сообщении говорится, что родственники опознали водителя по видео с досмотра. Владелец взорвавшейся фуры опроверг свою причастность к инциденту. «Я, Самир Юсубов, никакого отношения к случившемуся на Крымском мосту не имею», — сказал он в видеообращении. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, сообщает агентство Nation News. В результате ЧП было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях моста. По предварительным данным СК РФ, три человека погибли. К вечеру движение авто и поездов на мосту было восстановлено, добавляет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...