Диетолог Тихомирова: гранатовый сок разрушает зубную эмаль

09 октября 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Гранатовый сок нужно пить через трубочку, считает Елена Тихомирова Фото: Илья Московец © URA.RU Гранатовый сок необходимо пить через трубочку, а после полоскать полость рта, так как напиток разрушает зубную эмаль. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. «В гранатовом соке содержатся вяжущие вещества, которые очень разъедают эмаль. Поэтому пить его лучше через трубочку и после прополоскать рот или почистить зубы. Плюс, у многих людей этот сок вызывает запоры. И это нужно в первую очередь учитывать беременным женщинам. И не пить сок ведрами, а лучше вообще не пить. Потому что у таких женщин кость итак под прицелом и запоры у них итак привычная тема. Кому нравятся гранаты, их полезнее просто съесть целыми», — объяснила Елена Тихомирова. По словам диетолога, гранатовый сок очень калорийный. «Он довольно калорийный, несмотря на то, что кисловатый. В 100 граммах гранатового сока содержится около 15 гр сахара. Для сравнения, в яблочном, 10 гр. Поэтому те, кто следят за своей фигурой и желают пить кислый гранатовый сок с целью похудеть, у них это не получится. Также говорят, что гранатовый сок полезен при анемии, потому что там содержится много железа. Но это всего лишь ассоциация. Его там лишь следы», — подчеркнула Тихомирова. Однако, собеседник агентства добавила, что в гранатовом соке содержатся витамины, хорошо влияющие на образование крови. «Если говорить про витамины, которых там, действительно, много, то это В6. В 100 гр гранатового сока его содержится 25% от суточной нормы. То есть если человек выпивает 200 гр гранатового сока, то он получает половину суточной нормы витамина В6. А он необходим для кроветворения, для синтеза нуклеиновых кислот, белков. Также в соке содержатся вещества красного цвета — бета каротин, который в нашем организме превращается в витамин А», — отметила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гранатовый сок необходимо пить через трубочку, а после полоскать полость рта, так как напиток разрушает зубную эмаль. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. «В гранатовом соке содержатся вяжущие вещества, которые очень разъедают эмаль. Поэтому пить его лучше через трубочку и после прополоскать рот или почистить зубы. Плюс, у многих людей этот сок вызывает запоры. И это нужно в первую очередь учитывать беременным женщинам. И не пить сок ведрами, а лучше вообще не пить. Потому что у таких женщин кость итак под прицелом и запоры у них итак привычная тема. Кому нравятся гранаты, их полезнее просто съесть целыми», — объяснила Елена Тихомирова. По словам диетолога, гранатовый сок очень калорийный. «Он довольно калорийный, несмотря на то, что кисловатый. В 100 граммах гранатового сока содержится около 15 гр сахара. Для сравнения, в яблочном, 10 гр. Поэтому те, кто следят за своей фигурой и желают пить кислый гранатовый сок с целью похудеть, у них это не получится. Также говорят, что гранатовый сок полезен при анемии, потому что там содержится много железа. Но это всего лишь ассоциация. Его там лишь следы», — подчеркнула Тихомирова. Однако, собеседник агентства добавила, что в гранатовом соке содержатся витамины, хорошо влияющие на образование крови. «Если говорить про витамины, которых там, действительно, много, то это В6. В 100 гр гранатового сока его содержится 25% от суточной нормы. То есть если человек выпивает 200 гр гранатового сока, то он получает половину суточной нормы витамина В6. А он необходим для кроветворения, для синтеза нуклеиновых кислот, белков. Также в соке содержатся вещества красного цвета — бета каротин, который в нашем организме превращается в витамин А», — отметила она.