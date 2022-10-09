09 октября 2022

Жители крупного района Екатеринбурга устроили давку в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, давка, пассажиры
В Академическом не хватает автобусов, которые могли бы перевозить всех желающих екатеринбуржцев Фото:

Жители района Академический в Екатеринбурге вновь столкнулись транспортной проблемой. Речь идет о нехватке автобусов и большом количестве людей, желающих выехать за пределы района.

«Когда пустят дополнительные рейсы или автобусы? Реально не хватает транспорта. С ребенком в садик утром не уехать, стоишь на остановке по полчаса. А что будет зимой, в морозы?», — таким впечатлением от полного автобуса поделился житель района в telegram-канале «Академический новости Екатеринбург».

Подписчик выложил видео, на котором заметно, что люди не могут залезть в автобус №58. Также видно, что закрытии дверей некоторых екатеринбуржцев немного придавливает.

Ранее перевозчик «УралТрейд» заявил, что закупил три больших автобуса на маршрут № 012 из Академического района Екатеринбурга. До этого жители жаловались, что маршрут отличается особой загруженностью салонов.

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Жители района Академический в Екатеринбурге вновь столкнулись транспортной проблемой. Речь идет о нехватке автобусов и большом количестве людей, желающих выехать за пределы района. «Когда пустят дополнительные рейсы или автобусы? Реально не хватает транспорта. С ребенком в садик утром не уехать, стоишь на остановке по полчаса. А что будет зимой, в морозы?», — таким впечатлением от полного автобуса поделился житель района в telegram-канале «Академический новости Екатеринбург». Подписчик выложил видео, на котором заметно, что люди не могут залезть в автобус №58. Также видно, что закрытии дверей некоторых екатеринбуржцев немного придавливает. Ранее перевозчик «УралТрейд» заявил, что закупил три больших автобуса на маршрут № 012 из Академического района Екатеринбурга. До этого жители жаловались, что маршрут отличается особой загруженностью салонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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