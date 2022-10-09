Жители крупного района Екатеринбурга устроили давку в автобусе

В Академическом не хватает автобусов, которые могли бы перевозить всех желающих екатеринбуржцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители района Академический в Екатеринбурге вновь столкнулись транспортной проблемой. Речь идет о нехватке автобусов и большом количестве людей, желающих выехать за пределы района.

«Когда пустят дополнительные рейсы или автобусы? Реально не хватает транспорта. С ребенком в садик утром не уехать, стоишь на остановке по полчаса. А что будет зимой, в морозы?», — таким впечатлением от полного автобуса поделился житель района в telegram-канале «Академический новости Екатеринбург».

Подписчик выложил видео, на котором заметно, что люди не могут залезть в автобус №58. Также видно, что закрытии дверей некоторых екатеринбуржцев немного придавливает.

Ранее перевозчик «УралТрейд» заявил, что закупил три больших автобуса на маршрут № 012 из Академического района Екатеринбурга. До этого жители жаловались, что маршрут отличается особой загруженностью салонов.