Жителю Пермского края отказали в пенсии

11 октября 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

С жалобой на отказ в назначении пенсии пермяк обратился в прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермская транспортная прокуратура провела проверку по обращению бывшего работника эксплуатационного вагонного депо Пермь-Сортировочная. Мужчина обратился в надзорное ведомство с жалобой на незаконный отказ в назначении досрочной страховой пенсии. «Установлено, что работодателем в нарушение закона не выплачивались страховые взносы по дополнительному тарифу за период работы заявителя в особых условиях труда. В Пенсионный фонд России представлены неверные индивидуальные сведения. В связи с допущенными нарушениями работник получил отказ в назначении досрочной страховой пенсии», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. После проверки в адрес руководства Свердловской дирекции инфраструктуры внесено представление. В результате его рассмотрения в Пенсионный фонд направлена уточненная информация, а также уплачены страховые взносы. Также транспортный прокурор обратился в суд с иском к фонду о назначении страховой пенсии и ее выплате. Суд требование удовлетворил, исполнение решения находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что житель Перми засудил Пенсионный фонд за то, что ему не назначили положенную пенсию. В фонде не учли несколько лет стажа работы мужчины с тяжелыми условиями труда.

Пермская транспортная прокуратура провела проверку по обращению бывшего работника эксплуатационного вагонного депо Пермь-Сортировочная. Мужчина обратился в надзорное ведомство с жалобой на незаконный отказ в назначении досрочной страховой пенсии. «Установлено, что работодателем в нарушение закона не выплачивались страховые взносы по дополнительному тарифу за период работы заявителя в особых условиях труда. В Пенсионный фонд России представлены неверные индивидуальные сведения. В связи с допущенными нарушениями работник получил отказ в назначении досрочной страховой пенсии», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. После проверки в адрес руководства Свердловской дирекции инфраструктуры внесено представление. В результате его рассмотрения в Пенсионный фонд направлена уточненная информация, а также уплачены страховые взносы. Также транспортный прокурор обратился в суд с иском к фонду о назначении страховой пенсии и ее выплате. Суд требование удовлетворил, исполнение решения находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что житель Перми засудил Пенсионный фонд за то, что ему не назначили положенную пенсию. В фонде не учли несколько лет стажа работы мужчины с тяжелыми условиями труда.