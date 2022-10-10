10 октября 2022

Жителю Пермского края отказали в пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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С жалобой на отказ в назначении пенсии пермяк обратился в прокуратуру Фото:

Пермская транспортная прокуратура провела проверку по обращению бывшего работника эксплуатационного вагонного депо Пермь-Сортировочная. Мужчина обратился в надзорное ведомство с жалобой на незаконный отказ в назначении досрочной страховой пенсии.

«Установлено, что работодателем в нарушение закона не выплачивались страховые взносы по дополнительному тарифу за период работы заявителя в особых условиях труда. В Пенсионный фонд России представлены неверные индивидуальные сведения. В связи с допущенными нарушениями работник получил отказ в назначении досрочной страховой пенсии», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

После проверки в адрес руководства Свердловской дирекции инфраструктуры внесено представление. В результате его рассмотрения в Пенсионный фонд направлена уточненная информация, а также уплачены страховые взносы. Также транспортный прокурор обратился в суд с иском к фонду о назначении страховой пенсии и ее выплате. Суд требование удовлетворил, исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Перми засудил Пенсионный фонд за то, что ему не назначили положенную пенсию. В фонде не учли несколько лет стажа работы мужчины с тяжелыми условиями труда.

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Пермская транспортная прокуратура провела проверку по обращению бывшего работника эксплуатационного вагонного депо Пермь-Сортировочная. Мужчина обратился в надзорное ведомство с жалобой на незаконный отказ в назначении досрочной страховой пенсии. «Установлено, что работодателем в нарушение закона не выплачивались страховые взносы по дополнительному тарифу за период работы заявителя в особых условиях труда. В Пенсионный фонд России представлены неверные индивидуальные сведения. В связи с допущенными нарушениями работник получил отказ в назначении досрочной страховой пенсии», — сообщает telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. После проверки в адрес руководства Свердловской дирекции инфраструктуры внесено представление. В результате его рассмотрения в Пенсионный фонд направлена уточненная информация, а также уплачены страховые взносы. Также транспортный прокурор обратился в суд с иском к фонду о назначении страховой пенсии и ее выплате. Суд требование удовлетворил, исполнение решения находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что житель Перми засудил Пенсионный фонд за то, что ему не назначили положенную пенсию. В фонде не учли несколько лет стажа работы мужчины с тяжелыми условиями труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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